Прокуратура ХМАО добилась ужесточения приговора для участника скандала об обманутых дольщиках

Прокуратура ХМАО добилась реального срока для риэлтора компании «Салаир»

Бондарюк 2 года незаконно оказывал услуги гражданам ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура ХМАО добилась в суде ужесточения приговора для 33-летнего югорчанина, который обвинялся в мошенничестве при долевом строительстве жилых домов в Сургуте. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства. Источник агентства в силовых структурах рассказал, что речь идет о Вадиме Бондарюке, который был замешан в скандале с обманутыми дольщиками компании «Салаир».

«Суд ХМАО-Югры по результатам пересмотра по апелляционному представлению прокурора и жалобам потерпевших изменил приговор, отменив условное осуждение. Лишение свободы мужчине предстоит отбывать в исправительной колонии общего режима», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. Суд первой инстанции назначил Бондарюку наказание в виде лишения свободы на шесть лет условно и штрафом в размере 300 тысяч рублей.

С 2016 по 2018 год мужчина, в сговоре с руководителем строительной компании «Салаир» Сергеем Ярушиным, обманным путем перепродавал квартиры и незаконно заключал договора на долевое строительство. От его действий пострадали 25 жителей Сургута и Сургутского района. Размер причиненного ущерба составил более 13 млн рублей. При этом, Ярушин был освобожден от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба в полном объеме.

Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте (ХМАО) возбудили уголовное дело по факту мошенничества против учредителя строительной компании «Салаир» Сергея Ярушина. По версии следствия, Ярушин под предлогом переуступки прав участия в долевом строительстве присвоил более 10 млн рублей.