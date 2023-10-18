18 октября 2023

В Сургуте фитнес-центры идут на уловки ради продажи абонементов

© Служба новостей «URA.RU»
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Некоторые фитнес-центры обещают клиентам предоставить налоговые вычеты при покупке абонементов Фото:

В Сургуте фитнес-центры могут вводить в заблуждение клиентов, обещая предоставление им налоговых вычетов при покупке абонементов. При этом не все из них включены в реестр спортивных организаций Минспорта РФ, который позволяет посетителям рассчитывать на возврат части средств от государства. Об этой ситуации представители налоговой инспекции Сургута сообщили на пресс-конференции.

«В фитнесс-клубах бывает, говорят, что за занятия граждане смогут получить вычет. Но при этом они не учитывают, что не все фитнес-клубы осуществляют физкультурно-оздоровительные деятельность, соответственно, такие в реестр не включены. То есть, клиенты таких организаций не могут претендовать на получение социального налогового вычета», — пояснили в пресс-службе ИФНС Сургута.

В налоговой инспекции Сургута рекомендуют горожанам самостоятельно изучить реестр для того, чтобы точно быть уверенным в том, стоит ли рассчитывать на получение налогового вычета. «Налоговая инспекция по Сургуту проводит работу с теми налогоплательщиками, которых ввели в заблуждение насчет социальных вычетов, разъясняя порядок и условия заявления данного социального вычета», — добавили в пресс-службе.

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В Сургуте фитнес-центры могут вводить в заблуждение клиентов, обещая предоставление им налоговых вычетов при покупке абонементов. При этом не все из них включены в реестр спортивных организаций Минспорта РФ, который позволяет посетителям рассчитывать на возврат части средств от государства. Об этой ситуации представители налоговой инспекции Сургута сообщили на пресс-конференции. «В фитнесс-клубах бывает, говорят, что за занятия граждане смогут получить вычет. Но при этом они не учитывают, что не все фитнес-клубы осуществляют физкультурно-оздоровительные деятельность, соответственно, такие в реестр не включены. То есть, клиенты таких организаций не могут претендовать на получение социального налогового вычета», — пояснили в пресс-службе ИФНС Сургута. В налоговой инспекции Сургута рекомендуют горожанам самостоятельно изучить реестр для того, чтобы точно быть уверенным в том, стоит ли рассчитывать на получение налогового вычета. «Налоговая инспекция по Сургуту проводит работу с теми налогоплательщиками, которых ввели в заблуждение насчет социальных вычетов, разъясняя порядок и условия заявления данного социального вычета», — добавили в пресс-службе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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