19 октября 2023

Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело о подделке документов УК в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин Александр. stock, бастрыкин александр, stock
Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело (архивное фото) Фото:

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание подчиненным возбудить уголовное дело по жалобе жителей Горноправдинска. Официальный telegram-канал ведомства «Информационный центр СК России» опубликовал сообщение, что инвалиды, сироты и переселенцы из аварийного жилья обратились к главе СК и сообщили, что управляющая компания МП «Комплекс-Плюс» подделала протокол собрания жильцов и завышает тарифы.

«В Информационный центр СК России вновь поступило обращение о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в поселке Горноправдинске, в том числе инвалидов, сирот, а также переселенцев из аварийного жилья. Управляющая компания МП „Комплекс-Плюс“ ненадлежащим образом обслуживает здание, а также завышает тарифы по оплате коммунальных услуг. Отмечается, что договор с данной организацией не заключался, а протокол общего собрания жильцов в ноябре 2019 года был подделан», — указано в публикации.

Ведомство сообщает, что предыдущие сообщения в уполномоченные инстанции результатов не принесли. Бастрыкин уже ставил инцидент на контроль в центральном аппарате СК. Окружное следственное управление проводило процессуальную проверку о необоснованном завышении тарифов и ненадлежащем обслуживание здания. «Также организована проверка по доводам о мошенничестве. Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования», — пишет telegram-канал.

Ранее URA.RU писало, что жители аварийного дома в Горноправдинске пожаловались губернатору Югры Наталье Комаровой на завышение УК тарифов по ЖКУ. В их доме ввели новую услугу «оперативный контроль», и суммы в платежках выросли вдвое.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание подчиненным возбудить уголовное дело по жалобе жителей Горноправдинска. Официальный telegram-канал ведомства «Информационный центр СК России» опубликовал сообщение, что инвалиды, сироты и переселенцы из аварийного жилья обратились к главе СК и сообщили, что управляющая компания МП «Комплекс-Плюс» подделала протокол собрания жильцов и завышает тарифы. «В Информационный центр СК России вновь поступило обращение о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в поселке Горноправдинске, в том числе инвалидов, сирот, а также переселенцев из аварийного жилья. Управляющая компания МП „Комплекс-Плюс“ ненадлежащим образом обслуживает здание, а также завышает тарифы по оплате коммунальных услуг. Отмечается, что договор с данной организацией не заключался, а протокол общего собрания жильцов в ноябре 2019 года был подделан», — указано в публикации. Ведомство сообщает, что предыдущие сообщения в уполномоченные инстанции результатов не принесли. Бастрыкин уже ставил инцидент на контроль в центральном аппарате СК. Окружное следственное управление проводило процессуальную проверку о необоснованном завышении тарифов и ненадлежащем обслуживание здания. «Также организована проверка по доводам о мошенничестве. Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования», — пишет telegram-канал. Ранее URA.RU писало, что жители аварийного дома в Горноправдинске пожаловались губернатору Югры Наталье Комаровой на завышение УК тарифов по ЖКУ. В их доме ввели новую услугу «оперативный контроль», и суммы в платежках выросли вдвое.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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