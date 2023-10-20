Академик Арбатов: США ждут специалистов из РФ из-за слухов о ядерных испытаниях

21 октября 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

Россия проводит испытания, аналогичные американским, сказал Алексей Арбатов Фото: Сергей Русанов © URA.RU США давно запланировали испытания на ядерном полигоне, и они не связаны с принятием Госдумой РФ в третьем чтении закона об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Российских экспертов даже пригласили убедиться в отсутствии ядерного оружия. Об этом сообщил URA.RU руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, член Совета по внешней и оборонной политике, академик Алексей Арбатов. «США давно запланировали испытания, пригласили даже российских инспекторов приехать и проверить, что нет радиоактивной утечки и ядерных испытаний. Это называется докритическим испытанием, когда все происходит без цепной реакции», — сказал Алексей Арбатов. Отвечая на вопросы URA.RU, он подчеркнул, что такие испытания проводятся и Россией. «Конечно [проводятся]. Но то, что США и Россия являются подписантами ДВЗЯИ и он не ратифицирован с обеих сторон, не означает, что страны будут проводить ядерные испытания», — отметил академик. Эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин поделился мнением, что Россия вправе проводить такого рода испытания. «Полагаю, что мы в моральном праве испытывать все что угодно, но говорить об этом не обязательно. Наша страна подверглась фактически на первом этапе скрытой, а потом и явной, агрессии. Считаю, что нам вполне допустимо проводить ядерные испытания», — добавил собеседник URA.RU. По информации минэнерго США, в день принятия Госдумой РФ в третьем чтении закона об отзыве ратификации ДВЗЯИ, штаты провели ядерные подземные испытания на бывшем полигоне в Неваде. Америка планировала улучшить возможности в обнаружении маломощных взрывов по всему миру. Для этого использовались химические вещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что ситуация с проведением ядерных испытаний в мире выровнялась. Ранее военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов отмечал, что РФ необходимо возобновлять испытания. Так как компьютерное моделирование не показывает в полной мере, в каком состоянии находится ядерное оружие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США давно запланировали испытания на ядерном полигоне, и они не связаны с принятием Госдумой РФ в третьем чтении закона об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Российских экспертов даже пригласили убедиться в отсутствии ядерного оружия. Об этом сообщил URA.RU руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, член Совета по внешней и оборонной политике, академик Алексей Арбатов. «США давно запланировали испытания, пригласили даже российских инспекторов приехать и проверить, что нет радиоактивной утечки и ядерных испытаний. Это называется докритическим испытанием, когда все происходит без цепной реакции», — сказал Алексей Арбатов. Отвечая на вопросы URA.RU, он подчеркнул, что такие испытания проводятся и Россией. «Конечно [проводятся]. Но то, что США и Россия являются подписантами ДВЗЯИ и он не ратифицирован с обеих сторон, не означает, что страны будут проводить ядерные испытания», — отметил академик. Эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин поделился мнением, что Россия вправе проводить такого рода испытания. «Полагаю, что мы в моральном праве испытывать все что угодно, но говорить об этом не обязательно. Наша страна подверглась фактически на первом этапе скрытой, а потом и явной, агрессии. Считаю, что нам вполне допустимо проводить ядерные испытания», — добавил собеседник URA.RU. По информации минэнерго США, в день принятия Госдумой РФ в третьем чтении закона об отзыве ратификации ДВЗЯИ, штаты провели ядерные подземные испытания на бывшем полигоне в Неваде. Америка планировала улучшить возможности в обнаружении маломощных взрывов по всему миру. Для этого использовались химические вещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что ситуация с проведением ядерных испытаний в мире выровнялась. Ранее военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов отмечал, что РФ необходимо возобновлять испытания. Так как компьютерное моделирование не показывает в полной мере, в каком состоянии находится ядерное оружие.