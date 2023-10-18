Военный аналитик Прохватилов: России нужно возобновить ядерные испытания

18 октября 2023 в 23:01 Размер текста - 17 +

Компьютерное моделирование не показывает истинное состояние ядерного оружия, считает Владимир Прохватилов Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ России необходимо возобновлять ядерные испытания, так как компьютерное моделирование не показывает в полной мере, в каком состоянии находится оружие. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. Во втором и третьем, окончательном чтении Госдума приняла закон об отзыве России ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Совет Федерации РФ намерен рассмотреть документ 25 октября. Подписан договор был в 1996 году, однако ряд стран, включая США, его не ратифицировали. Россия это сделала в 2000 году. Страны с ядерным оружием взяли на себя добровольные обязательства не проводить испытания. «Формально Россия после отзыва договора получит по международному праву возможность возобновить проведение испытаний ядерного оружия. У нас есть для этого полигон на Новой Земле. Проводимое на протяжении последних десятилетий компьютерное моделирование испытаний не дает полной картины ситуации, в каком состоянии находится ядерное оружие. Реальные испытания — это другое дело. Кроме того, против нас ведется неприкрытая прокси-война с коллективным Западом. Я думаю, возобновление таких испытаний было бы полезным для острастки, чтобы они умерили свой пыл. Нельзя отступать», — объяснил Владимир Прохватилов. В беседе с URA.RU глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что отзыв России ратификации ДВЗЯИ говорит о серьезном предупреждении РФ странам Запада. «Это серьезное предупреждение нашим, прежде всего так называемым американским партнерам, что мы серьезно размышляем по поводу темы запрещения ядерных испытаний. И неслучайно мы принимаем этот документ на парламентском уровне. Мы рассчитываем на такое же серьезное отношение к договоренностям в этой сфере со стороны всех, кто подписал в свое время договор. Ситуация меняется, международная обстановка развивается драматично, поэтому сейчас самое время Вашингтону задуматься над этим», — добавил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

России необходимо возобновлять ядерные испытания, так как компьютерное моделирование не показывает в полной мере, в каком состоянии находится оружие. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. Во втором и третьем, окончательном чтении Госдума приняла закон об отзыве России ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Совет Федерации РФ намерен рассмотреть документ 25 октября. Подписан договор был в 1996 году, однако ряд стран, включая США, его не ратифицировали. Россия это сделала в 2000 году. Страны с ядерным оружием взяли на себя добровольные обязательства не проводить испытания. «Формально Россия после отзыва договора получит по международному праву возможность возобновить проведение испытаний ядерного оружия. У нас есть для этого полигон на Новой Земле. Проводимое на протяжении последних десятилетий компьютерное моделирование испытаний не дает полной картины ситуации, в каком состоянии находится ядерное оружие. Реальные испытания — это другое дело. Кроме того, против нас ведется неприкрытая прокси-война с коллективным Западом. Я думаю, возобновление таких испытаний было бы полезным для острастки, чтобы они умерили свой пыл. Нельзя отступать», — объяснил Владимир Прохватилов. В беседе с URA.RU глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что отзыв России ратификации ДВЗЯИ говорит о серьезном предупреждении РФ странам Запада. «Это серьезное предупреждение нашим, прежде всего так называемым американским партнерам, что мы серьезно размышляем по поводу темы запрещения ядерных испытаний. И неслучайно мы принимаем этот документ на парламентском уровне. Мы рассчитываем на такое же серьезное отношение к договоренностям в этой сфере со стороны всех, кто подписал в свое время договор. Ситуация меняется, международная обстановка развивается драматично, поэтому сейчас самое время Вашингтону задуматься над этим», — добавил он.