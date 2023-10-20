20 октября 2023

В Екатеринбурге почти на 10 часов задержали рейс в Махачкалу. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет авиакомпании Red Wings в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, ред вингс, авиакомпания red wings
Причина задержки рейса неизвестна Фото:

В Екатеринбурге перенесли рейс авиакомпании Red Wings в Махачкалу на 9 часов и 55 минут. Информация об этом находится на онлайн-табло аэропорта Кольцово.

«Вылет самолета RRJ-95LR задержан. Воздушное судно должно было вылететь из Екатеринбурга 21 октября в 09:50 часов по местному времени и приземлиться в Махачкале в 11:05 часов. Рейс перенесен на 19:45 часов», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина задержки не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге перенесли рейс авиакомпании Red Wings в Махачкалу на 9 часов и 55 минут. Информация об этом находится на онлайн-табло аэропорта Кольцово. «Вылет самолета RRJ-95LR задержан. Воздушное судно должно было вылететь из Екатеринбурга 21 октября в 09:50 часов по местному времени и приземлиться в Махачкале в 11:05 часов. Рейс перенесен на 19:45 часов», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина задержки не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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