Причина задержки рейса неизвестна
В Екатеринбурге перенесли рейс авиакомпании Red Wings в Махачкалу на 9 часов и 55 минут. Информация об этом находится на онлайн-табло аэропорта Кольцово.
«Вылет самолета RRJ-95LR задержан. Воздушное судно должно было вылететь из Екатеринбурга 21 октября в 09:50 часов по местному времени и приземлиться в Махачкале в 11:05 часов. Рейс перенесен на 19:45 часов», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина задержки не уточняется.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
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