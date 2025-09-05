Дело статусного силовика вернули в прокуратуру Свердловской области

Суд Екатеринбурга вернул в прокуратуру дело экс-полицейского Луканина
В уголовном деле есть ошибки, считает защита
Кировский райсуд Екатеринбурга вернул в свердловскую прокуратуру уголовное дело бывшего начальника свердловского филиала паспортно-визового сервиса (ПВС) МВД РФ Александра Луканина и предпринимателя Олеси Павлюк. Об этом URA.RU рассказал адвокат последней Владислав Идамжапов.

"Суд согласился с доводами защиты о том, что обвинительное заключение составлено с грубыми нарушениями закона, препятствующими вынесению приговора. В частности, обвинение предъявлено без возбуждения уголовного дела, потерпевшие по делу не допрошены, обвинение не конкретизировано", — пояснил Идамжапов.

О задержании Луканина стало известно 23 мая 2024 года. По неофициальным данным, его задержанием занимались сотрудники ФСБ. После этого суд поместил Луканина под стражу. Ему вменяют статьи о превышении должностных полномочий (286 УК РФ), мошенничество (159 УК РФ), легализации (отмывании) денежных средств (174.1 УК РФ) и злоупотребление полномочиями (285 УК РФ).

Вместе с отставным офицером под суд попала предприниматель Олеся Павлюк. Ее ООО «УМЦ» оказывает услуги в области права и ранее находилось в одном здании, что и ПВС. Ее обвиняют в трех преступлениях.

По версии следствия, Луканин с 2023 года организовал для подчиненных работу по оформлению иностранцам документов для выдачи и переоформления патента. Патенты якобы были получены от "УМЦ". По мнению СК, тысячи мигрантов были обмануты, а ущерб — 119 млн рублей (деньги якобы получила частная компания).

