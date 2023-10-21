В Ставрополе задержали рейс в Екатеринбург на семь часов. Скрин

22 октября 2023 в 05:21 Размер текста - 17 +

Пассажиры прилетели в Екатеринбург с задержкой в семь часов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Ставрополе задержали рейс авиакомпании Red Wings в Екатеринбург на семь часов. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс WZ-1058 по маршруту Ставрополь — Екатеринбург должен был прилететь в столицу Свердловской области 21 октября в 16:50, однако рейс прибыл лишь в 23:54, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причина задержки рейса на данный момент неизвестна. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не поступил. Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово

В Ставрополе задержали рейс авиакомпании Red Wings в Екатеринбург на семь часов. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс WZ-1058 по маршруту Ставрополь — Екатеринбург должен был прилететь в столицу Свердловской области 21 октября в 16:50, однако рейс прибыл лишь в 23:54, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причина задержки рейса на данный момент неизвестна. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не поступил.