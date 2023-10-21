21 октября 2023

В Ставрополе задержали рейс в Екатеринбург на семь часов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, ред вингс, авиация, самолет, red wings
Пассажиры прилетели в Екатеринбург с задержкой в семь часов Фото:

В Ставрополе задержали рейс авиакомпании Red Wings в Екатеринбург на семь часов. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Рейс WZ-1058 по маршруту Ставрополь — Екатеринбург должен был прилететь в столицу Свердловской области 21 октября в 16:50, однако рейс прибыл лишь в 23:54, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причина задержки рейса на данный момент неизвестна.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Ставрополе задержали рейс авиакомпании Red Wings в Екатеринбург на семь часов. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс WZ-1058 по маршруту Ставрополь — Екатеринбург должен был прилететь в столицу Свердловской области 21 октября в 16:50, однако рейс прибыл лишь в 23:54, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причина задержки рейса на данный момент неизвестна. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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