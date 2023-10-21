Пассажиры прилетели в Екатеринбург с задержкой в семь часов
В Ставрополе задержали рейс авиакомпании Red Wings в Екатеринбург на семь часов. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Рейс WZ-1058 по маршруту Ставрополь — Екатеринбург должен был прилететь в столицу Свердловской области 21 октября в 16:50, однако рейс прибыл лишь в 23:54, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причина задержки рейса на данный момент неизвестна.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не поступил.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!