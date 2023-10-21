21 октября 2023

Михалков посоветовал открыть в «Ельцин-центре» больницу для таджиков. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский форум "Россия страна возможностей", первый день. Москва, портрет, михалков никита, указательный палец вверх
Михалков озвучил предложение о медцентре в эфире «Бесогона» Фото:

Российский режиссер и ведущий авторской программы «Бесогон» Никита Михалков предложил открыть медицинский центр для граждан Таджикистана в екатеринбуржском Ельцин Центре. Так режиссер прокомментировал новость о возможном строительстве медучреждения для таджиков в Екатеринбурге.

«Я бы согласился на то, чтобы был построен таджикский медицинский центр — в „Ельцин Центре“. Вот это самое идеальное место, которое будет всегда напоминать, как был развален Советский Союз. Только даже для этого, я думаю, что устроить медицинский центр для таджиков в „Ельцин Центре“ было бы совершенно справедливо», — заявил Михалков в новом выпуске «Бесогона».

Режиссер также раскритиковал выставку в одном из ТЦ Екатеринбурга, где демонстрировался макет прямой кишки. «Я не устаю удивляться столице нашего Урала — Екатеринбургу <…> там в торговом центре появился анус и детям можно показывать и рассказывать какие заболевания существуют в прямой кишке…», — рассказал Михалков.

Ранее URA.RU сообщало о профилактической акции в екатеринбургском ТЦ, где разместили фотозону в виде прямой кишки. Мероприятие задумывалось для привлечения граждан к различным видам онкологических заболеваний.

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Российский режиссер и ведущий авторской программы «Бесогон» Никита Михалков предложил открыть медицинский центр для граждан Таджикистана в екатеринбуржском Ельцин Центре. Так режиссер прокомментировал новость о возможном строительстве медучреждения для таджиков в Екатеринбурге. «Я бы согласился на то, чтобы был построен таджикский медицинский центр — в „Ельцин Центре“. Вот это самое идеальное место, которое будет всегда напоминать, как был развален Советский Союз. Только даже для этого, я думаю, что устроить медицинский центр для таджиков в „Ельцин Центре“ было бы совершенно справедливо», — заявил Михалков в новом выпуске «Бесогона». Режиссер также раскритиковал выставку в одном из ТЦ Екатеринбурга, где демонстрировался макет прямой кишки. «Я не устаю удивляться столице нашего Урала — Екатеринбургу <…> там в торговом центре появился анус и детям можно показывать и рассказывать какие заболевания существуют в прямой кишке…», — рассказал Михалков. Ранее URA.RU сообщало о профилактической акции в екатеринбургском ТЦ, где разместили фотозону в виде прямой кишки. Мероприятие задумывалось для привлечения граждан к различным видам онкологических заболеваний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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