Михалков посоветовал открыть в «Ельцин-центре» больницу для таджиков. Видео

22 октября 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Михалков озвучил предложение о медцентре в эфире «Бесогона» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский режиссер и ведущий авторской программы «Бесогон» Никита Михалков предложил открыть медицинский центр для граждан Таджикистана в екатеринбуржском Ельцин Центре. Так режиссер прокомментировал новость о возможном строительстве медучреждения для таджиков в Екатеринбурге. «Я бы согласился на то, чтобы был построен таджикский медицинский центр — в „Ельцин Центре“. Вот это самое идеальное место, которое будет всегда напоминать, как был развален Советский Союз. Только даже для этого, я думаю, что устроить медицинский центр для таджиков в „Ельцин Центре“ было бы совершенно справедливо», — заявил Михалков в новом выпуске «Бесогона». Режиссер также раскритиковал выставку в одном из ТЦ Екатеринбурга, где демонстрировался макет прямой кишки. «Я не устаю удивляться столице нашего Урала — Екатеринбургу <…> там в торговом центре появился анус и детям можно показывать и рассказывать какие заболевания существуют в прямой кишке…», — рассказал Михалков. Ранее URA.RU сообщало о профилактической акции в екатеринбургском ТЦ, где разместили фотозону в виде прямой кишки. Мероприятие задумывалось для привлечения граждан к различным видам онкологических заболеваний.

Российский режиссер и ведущий авторской программы «Бесогон» Никита Михалков предложил открыть медицинский центр для граждан Таджикистана в екатеринбуржском Ельцин Центре. Так режиссер прокомментировал новость о возможном строительстве медучреждения для таджиков в Екатеринбурге. «Я бы согласился на то, чтобы был построен таджикский медицинский центр — в „Ельцин Центре“. Вот это самое идеальное место, которое будет всегда напоминать, как был развален Советский Союз. Только даже для этого, я думаю, что устроить медицинский центр для таджиков в „Ельцин Центре“ было бы совершенно справедливо», — заявил Михалков в новом выпуске «Бесогона». Режиссер также раскритиковал выставку в одном из ТЦ Екатеринбурга, где демонстрировался макет прямой кишки. «Я не устаю удивляться столице нашего Урала — Екатеринбургу <…> там в торговом центре появился анус и детям можно показывать и рассказывать какие заболевания существуют в прямой кишке…», — рассказал Михалков. Ранее URA.RU сообщало о профилактической акции в екатеринбургском ТЦ, где разместили фотозону в виде прямой кишки. Мероприятие задумывалось для привлечения граждан к различным видам онкологических заболеваний.