В ночном пожаре в Пермском крае погибли люди

23 октября 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

Пожарные справились с огнем, но людей спасти не удалось (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Бым Пермского края в ночь на 23 октября сгорел частный дом. Пожарные на месте ЧП обнаружили тела погибших. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. «Сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Ленинской в селе Бым Кунгурского муниципального округа поступило 23 октября в 00 часов 18 минут. В результате пожара имеются погибшие», — рассказали журналистам в ГУ МЧС края. Число погибших и другие подробности в ведомстве не уточняют. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства и причину пожара.

В селе Бым Пермского края в ночь на 23 октября сгорел частный дом. Пожарные на месте ЧП обнаружили тела погибших. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. «Сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Ленинской в селе Бым Кунгурского муниципального округа поступило 23 октября в 00 часов 18 минут. В результате пожара имеются погибшие», — рассказали журналистам в ГУ МЧС края. Число погибших и другие подробности в ведомстве не уточняют. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства и причину пожара.