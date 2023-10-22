В ночном пожаре в Пермском крае погибли люди

Пожарные справились с огнем, но людей спасти не удалось (архивное фото)
В селе Бым Пермского края в ночь на 23 октября сгорел частный дом. Пожарные на месте ЧП обнаружили тела погибших. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.
«Сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Ленинской в селе Бым Кунгурского муниципального округа поступило 23 октября в 00 часов 18 минут. В результате пожара имеются погибшие», — рассказали журналистам в ГУ МЧС края.
Число погибших и другие подробности в ведомстве не уточняют. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства и причину пожара.
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