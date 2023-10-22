22 октября 2023

В ночном пожаре в Пермском крае погибли люди

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Пожар на улице Гоголя. Курган, мчс, деревянный дом, заброшенный дом, пожар, огонь, ночь
Пожарные справились с огнем, но людей спасти не удалось (архивное фото) Фото:

В селе Бым Пермского края в ночь на 23 октября сгорел частный дом. Пожарные на месте ЧП обнаружили тела погибших. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Ленинской в селе Бым Кунгурского муниципального округа поступило 23 октября в 00 часов 18 минут. В результате пожара имеются погибшие», — рассказали журналистам в ГУ МЧС края.

Число погибших и другие подробности в ведомстве не уточняют. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства и причину пожара.

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В селе Бым Пермского края в ночь на 23 октября сгорел частный дом. Пожарные на месте ЧП обнаружили тела погибших. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. «Сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Ленинской в селе Бым Кунгурского муниципального округа поступило 23 октября в 00 часов 18 минут. В результате пожара имеются погибшие», — рассказали журналистам в ГУ МЧС края. Число погибших и другие подробности в ведомстве не уточняют. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства и причину пожара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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