В Кремле ответили на угрозы Латвии закрыть Балтийское море для РФ

Песков: Россия серьезно воспринимает любые угрозы в свою сторону

23 октября 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Россия не имеет отношение к подрыву газопровода Balticconnector, подчеркнул Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Любые угрозы в отношение России должны восприниматься серьезно. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он отреагировал на слова президента Латвии Эдгарса Ринкевичса о закрытии Балтийского моря для России. «Он имел в виду, что следует закрыть Балтийское море, если Россия имеет к этому отношение [подрыву газопровода Balticconnector], а она не имеет. <…> Любые угрозы нужно воспринимать серьезно», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков также задался вопросом, что делать с Балтийским морем, когда виновный в подрыве газопровода найдется. В МИД РФ уточнили, что закрытие Балтийского моря для России будет являться грубейшим нарушением международного права. Подрыв газопровода Balticconnector произошел 8 октября.

Любые угрозы в отношение России должны восприниматься серьезно. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он отреагировал на слова президента Латвии Эдгарса Ринкевичса о закрытии Балтийского моря для России. «Он имел в виду, что следует закрыть Балтийское море, если Россия имеет к этому отношение [подрыву газопровода Balticconnector], а она не имеет. <…> Любые угрозы нужно воспринимать серьезно», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков также задался вопросом, что делать с Балтийским морем, когда виновный в подрыве газопровода найдется. В МИД РФ уточнили, что закрытие Балтийского моря для России будет являться грубейшим нарушением международного права. Подрыв газопровода Balticconnector произошел 8 октября.