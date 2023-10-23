В Кремле ответили на угрозы Латвии закрыть Балтийское море для РФ

Любые угрозы в отношение России должны восприниматься серьезно. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он отреагировал на слова президента Латвии Эдгарса Ринкевичса о закрытии Балтийского моря для России.
«Он имел в виду, что следует закрыть Балтийское море, если Россия имеет к этому отношение [подрыву газопровода Balticconnector], а она не имеет. <…> Любые угрозы нужно воспринимать серьезно», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков также задался вопросом, что делать с Балтийским морем, когда виновный в подрыве газопровода найдется.
В МИД РФ уточнили, что закрытие Балтийского моря для России будет являться грубейшим нарушением международного права. Подрыв газопровода Balticconnector произошел 8 октября.
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