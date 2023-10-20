В Кремле ответили на вопрос о причастности к подрыву газопровода между Эстонией и Финляндией

Песков: РФ не имеет отношения к подрыву газопровода между Эстонией и Финляндией
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков ответил на обвинения президента Латвии Фото:

Россия не причастна к повреждению газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия не имела и не будет иметь отношения к таким ЧП, как подрыв газопровода Balticconnector», — заявил Песков в разговоре с ТАСС. Он также отметил, что президенту Латвии Эдгарсу Ринкевичсу следует задуматься о закрытии моря для виновных в подрыве «Северных потоков».

Ранее Ринкевичс заявил, что Балтийское море может быть закрыто для российских судов, если расследование подтвердит причастность РФ к повреждению газопровода Balticconnector. Подрыв газопровода произошел 8 октября. В Эстонии заявляют, что инцидент можно расценить как атаку на инфраструктуру НАТО.

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Россия не причастна к повреждению газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Россия не имела и не будет иметь отношения к таким ЧП, как подрыв газопровода Balticconnector», — заявил Песков в разговоре с ТАСС. Он также отметил, что президенту Латвии Эдгарсу Ринкевичсу следует задуматься о закрытии моря для виновных в подрыве «Северных потоков». Ранее Ринкевичс заявил, что Балтийское море может быть закрыто для российских судов, если расследование подтвердит причастность РФ к повреждению газопровода Balticconnector. Подрыв газопровода произошел 8 октября. В Эстонии заявляют, что инцидент можно расценить как атаку на инфраструктуру НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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