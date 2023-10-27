Пермский губернатор Махонин дал поручение после массового отравления детей

27 октября 2023 в 15:24 Размер текста - 17 +

В больницу после отравления попали 20 детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил главам муниципалитетов региона и министерствам тщательнее следить за организацией питания детей. Соответствующее поручение он опубликовал в своем telegram-канале после массового отравления участников детских цирковых коллективов Перми. «Поручил главам муниципалитетов и профильным ведомствам усилить надзор за организацией питания детей по всему Пермскому краю. Таких случаев не должно быть в принципе. Будем включать службу Роспотребнадзора в подготовку и организацию массовых мероприятий с участием детей и взрослых», — написал глава. Также губернатор встретился с главой управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталием Костаревым, который рассказал о продвижении расследования. Сейчас кафе, где питались и, возможно, отравились дети, временно закрыто. Все материалы проверки будут переданы органам. В случае вины организатора питания, он понесет ответственность. О массовом отравлении детей на Всероссийском фестивале-конкурсе детских любительских цирковых коллективов в Перми стало известно 26 октября, однако первые заболевшие были госпитализированы еще 25 октября. На данный момент количество пострадавших ребят составляет 20 человек. Сразу после инцидента проверки инициировали краевая прокуратура и Роспотребнадзор. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Медики сообщили, что все дети находятся в стабильном состоянии средней тяжести, у них обнаружен норовирус. Среди заболевших есть участники цирковых коллективов из разных регионов, в том числе из Челябинска, Новокузнецка, Барнаула и Ульяновска. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил главам муниципалитетов региона и министерствам тщательнее следить за организацией питания детей. Соответствующее поручение он опубликовал в своем telegram-канале после массового отравления участников детских цирковых коллективов Перми. «Поручил главам муниципалитетов и профильным ведомствам усилить надзор за организацией питания детей по всему Пермскому краю. Таких случаев не должно быть в принципе. Будем включать службу Роспотребнадзора в подготовку и организацию массовых мероприятий с участием детей и взрослых», — написал глава. Также губернатор встретился с главой управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталием Костаревым, который рассказал о продвижении расследования. Сейчас кафе, где питались и, возможно, отравились дети, временно закрыто. Все материалы проверки будут переданы органам. В случае вины организатора питания, он понесет ответственность. О массовом отравлении детей на Всероссийском фестивале-конкурсе детских любительских цирковых коллективов в Перми стало известно 26 октября, однако первые заболевшие были госпитализированы еще 25 октября. На данный момент количество пострадавших ребят составляет 20 человек. Сразу после инцидента проверки инициировали краевая прокуратура и Роспотребнадзор. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Медики сообщили, что все дети находятся в стабильном состоянии средней тяжести, у них обнаружен норовирус. Среди заболевших есть участники цирковых коллективов из разных регионов, в том числе из Челябинска, Новокузнецка, Барнаула и Ульяновска.