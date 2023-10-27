США намерены выпускать новый тип ядерной бомбы

28 октября 2023 в 00:06 Размер текста - 17 +

Власти США утверждают, что не будут увеличивать количество ядерных боеприпасов Фото: Министерство обороны США Американские власти планируют модернизировать ядерную бомбу B61, которая является основным боеприпасом данного типа вооружения. Об этом заявил помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб. «Пентагон принял решение о модернизации бомбы B61, которая является основным ядерным оружием стратегических сил США», — говорится в заявлении Джона Пламба на официальном сайте Белого дома . Уточняется, что общее количество ядерных боеприпасов при этом останется неизменным. B61 — водородная бомба, представляющая собой модификацию ядерного боеприпаса разработки 1960-х годов. Последние испытания данного вооружения без боезаряда США проводили в 2015 году. Ранее США провели подземные ядерные испытания на бывшем полигоне в Неваде. Это якобы случилось в день принятия Госдумой России закона об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В Кремле подчеркнули, что если западные страны перейдут к испытаниям, то РФ готова принять аналогичные ответные меры, передает телеканал «Царьград».

Американские власти планируют модернизировать ядерную бомбу B61, которая является основным боеприпасом данного типа вооружения. Об этом заявил помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб. «Пентагон принял решение о модернизации бомбы B61, которая является основным ядерным оружием стратегических сил США», — говорится в заявлении Джона Пламба на официальном сайте Белого дома. Уточняется, что общее количество ядерных боеприпасов при этом останется неизменным. B61 — водородная бомба, представляющая собой модификацию ядерного боеприпаса разработки 1960-х годов. Последние испытания данного вооружения без боезаряда США проводили в 2015 году. Ранее США провели подземные ядерные испытания на бывшем полигоне в Неваде. Это якобы случилось в день принятия Госдумой России закона об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В Кремле подчеркнули, что если западные страны перейдут к испытаниям, то РФ готова принять аналогичные ответные меры, передает телеканал «Царьград».