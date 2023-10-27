27 октября 2023

США намерены выпускать новый тип ядерной бомбы

© Служба новостей «URA.RU»
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Министерство обороны США, армия, сша, ядерное оружие
Власти США утверждают, что не будут увеличивать количество ядерных боеприпасов Фото:

Американские власти планируют модернизировать ядерную бомбу B61, которая является основным боеприпасом данного типа вооружения. Об этом заявил помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб.

«Пентагон принял решение о модернизации бомбы B61, которая является основным ядерным оружием стратегических сил США», — говорится в заявлении Джона Пламба на официальном сайте Белого дома. Уточняется, что общее количество ядерных боеприпасов при этом останется неизменным.

B61 — водородная бомба, представляющая собой модификацию ядерного боеприпаса разработки 1960-х годов. Последние испытания данного вооружения без боезаряда США проводили в 2015 году.

Ранее США провели подземные ядерные испытания на бывшем полигоне в Неваде. Это якобы случилось в день принятия Госдумой России закона об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В Кремле подчеркнули, что если западные страны перейдут к испытаниям, то РФ готова принять аналогичные ответные меры, передает телеканал «Царьград».

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Американские власти планируют модернизировать ядерную бомбу B61, которая является основным боеприпасом данного типа вооружения. Об этом заявил помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб. «Пентагон принял решение о модернизации бомбы B61, которая является основным ядерным оружием стратегических сил США», — говорится в заявлении Джона Пламба на официальном сайте Белого дома. Уточняется, что общее количество ядерных боеприпасов при этом останется неизменным. B61 — водородная бомба, представляющая собой модификацию ядерного боеприпаса разработки 1960-х годов. Последние испытания данного вооружения без боезаряда США проводили в 2015 году. Ранее США провели подземные ядерные испытания на бывшем полигоне в Неваде. Это якобы случилось в день принятия Госдумой России закона об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В Кремле подчеркнули, что если западные страны перейдут к испытаниям, то РФ готова принять аналогичные ответные меры, передает телеканал «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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