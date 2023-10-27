Бастрыкин поручил проверить информацию о мошеннике, обманувшем многодетную семью в Екатеринбурге

Мошенник обманом продал квартиру многодетной семьи в Екатеринбурге

28 октября 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Мошенник обманом продал квартиру многодетной семьи Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался сообщением о совершенном мужчиной мошенничестве с квартирой многодетной семьи в Екатеринбурге. Об этом рассказали в Информационном центре СК России. «В telegram-канале сообщается, что в Екатеринбурге мужчина совершил мошеннические действия с квартирой, в которой проживает многодетная семья. Знакомый их совершеннолетней дочери, на которую было оформлено их единственное жилье, обратился к ней с просьбой оформить заем под залог указанного помещения, пообещав расплатиться в течение нескольких месяцев», — сообщили в ведомстве. Пользуясь доверием девушки, он убедил подписать договор. «Мужчина, пользуясь доверием девушки, обманным путем убедил ее подписать договор, который, как выяснилось в дальнейшем, оказался документом на куплю-продажу квартиры, однако каких-либо денежных средств ей не передал и скрылся», — добавили в СК. Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову провести процессуальную проверку по данному факту. Ход проверки контролируется центральным аппаратом ведомства.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался сообщением о совершенном мужчиной мошенничестве с квартирой многодетной семьи в Екатеринбурге. Об этом рассказали в Информационном центре СК России. «В telegram-канале сообщается, что в Екатеринбурге мужчина совершил мошеннические действия с квартирой, в которой проживает многодетная семья. Знакомый их совершеннолетней дочери, на которую было оформлено их единственное жилье, обратился к ней с просьбой оформить заем под залог указанного помещения, пообещав расплатиться в течение нескольких месяцев», — сообщили в ведомстве. Пользуясь доверием девушки, он убедил подписать договор. «Мужчина, пользуясь доверием девушки, обманным путем убедил ее подписать договор, который, как выяснилось в дальнейшем, оказался документом на куплю-продажу квартиры, однако каких-либо денежных средств ей не передал и скрылся», — добавили в СК. Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову провести процессуальную проверку по данному факту. Ход проверки контролируется центральным аппаратом ведомства.