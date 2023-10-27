Бастрыкин поручил проверить информацию о мошеннике, обманувшем многодетную семью в Екатеринбурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался сообщением о совершенном мужчиной мошенничестве с квартирой многодетной семьи в Екатеринбурге. Об этом рассказали в Информационном центре СК России.
«В telegram-канале сообщается, что в Екатеринбурге мужчина совершил мошеннические действия с квартирой, в которой проживает многодетная семья. Знакомый их совершеннолетней дочери, на которую было оформлено их единственное жилье, обратился к ней с просьбой оформить заем под залог указанного помещения, пообещав расплатиться в течение нескольких месяцев», — сообщили в ведомстве.
Пользуясь доверием девушки, он убедил подписать договор. «Мужчина, пользуясь доверием девушки, обманным путем убедил ее подписать договор, который, как выяснилось в дальнейшем, оказался документом на куплю-продажу квартиры, однако каких-либо денежных средств ей не передал и скрылся», — добавили в СК.
Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову провести процессуальную проверку по данному факту. Ход проверки контролируется центральным аппаратом ведомства.
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