27 октября 2023

Бастрыкин поручил проверить информацию о мошеннике, обманувшем многодетную семью в Екатеринбурге

Мошенник обманом продал квартиру многодетной семьи в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, многодетная семья, зима, дети
Мошенник обманом продал квартиру многодетной семьи Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался сообщением о совершенном мужчиной мошенничестве с квартирой многодетной семьи в Екатеринбурге. Об этом рассказали в Информационном центре СК России.

«В telegram-канале сообщается, что в Екатеринбурге мужчина совершил мошеннические действия с квартирой, в которой проживает многодетная семья. Знакомый их совершеннолетней дочери, на которую было оформлено их единственное жилье, обратился к ней с просьбой оформить заем под залог указанного помещения, пообещав расплатиться в течение нескольких месяцев», — сообщили в ведомстве.

Пользуясь доверием девушки, он убедил подписать договор. «Мужчина, пользуясь доверием девушки, обманным путем убедил ее подписать договор, который, как выяснилось в дальнейшем, оказался документом на куплю-продажу квартиры, однако каких-либо денежных средств ей не передал и скрылся», — добавили в СК.

Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову провести процессуальную проверку по данному факту. Ход проверки контролируется центральным аппаратом ведомства.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался сообщением о совершенном мужчиной мошенничестве с квартирой многодетной семьи в Екатеринбурге. Об этом рассказали в Информационном центре СК России. «В telegram-канале сообщается, что в Екатеринбурге мужчина совершил мошеннические действия с квартирой, в которой проживает многодетная семья. Знакомый их совершеннолетней дочери, на которую было оформлено их единственное жилье, обратился к ней с просьбой оформить заем под залог указанного помещения, пообещав расплатиться в течение нескольких месяцев», — сообщили в ведомстве. Пользуясь доверием девушки, он убедил подписать договор. «Мужчина, пользуясь доверием девушки, обманным путем убедил ее подписать договор, который, как выяснилось в дальнейшем, оказался документом на куплю-продажу квартиры, однако каких-либо денежных средств ей не передал и скрылся», — добавили в СК. Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову провести процессуальную проверку по данному факту. Ход проверки контролируется центральным аппаратом ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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