29 октября 2023
28 октября 2023

В ХМАО в ДТП погиб водитель после вылета машины в кювет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, столкновение, дтп, авария, перевернутая машина
Водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части Фото:

В Ханты-Мансийском районе погиб 60-летний водитель автомобиля, который в результате ДТП вылетел в кювет. Госавтоинспекция Югры в официальном telegram-канале сообщила, что ДТП произошло на 7 километре автодороги «Подъезд к с. Батово».

«28 октября на 7 км а/д „Подъезд к с. Батово“ в Ханты-Мансийском районе, 60-летний мужчина, управляя автомобилем „Toyota“, по предварительным данным, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. Вследствие чего он совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием», — говорится в сообщении. Водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийском районе погибли два человека при столкновении легкового автомобиля с автобусом, в котором находились 24 пассажира. Предварительно, водитель легковушки не справился с управлением.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском районе погиб 60-летний водитель автомобиля, который в результате ДТП вылетел в кювет. Госавтоинспекция Югры в официальном telegram-канале сообщила, что ДТП произошло на 7 километре автодороги «Подъезд к с. Батово». «28 октября на 7 км а/д „Подъезд к с. Батово“ в Ханты-Мансийском районе, 60-летний мужчина, управляя автомобилем „Toyota“, по предварительным данным, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. Вследствие чего он совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием», — говорится в сообщении. Водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийском районе погибли два человека при столкновении легкового автомобиля с автобусом, в котором находились 24 пассажира. Предварительно, водитель легковушки не справился с управлением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...