В ХМАО в ДТП погиб водитель после вылета машины в кювет

30 октября 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

Водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части Фото: Владимир Жабриков © URA.RU (фото из архива) В Ханты-Мансийском районе погиб 60-летний водитель автомобиля, который в результате ДТП вылетел в кювет. Госавтоинспекция Югры в официальном telegram-канале сообщила, что ДТП произошло на 7 километре автодороги «Подъезд к с. Батово».



«28 октября на 7 км а/д „Подъезд к с. Батово“ в Ханты-Мансийском районе, 60-летний мужчина, управляя автомобилем „Toyota“, по предварительным данным, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. Вследствие чего он совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием», — говорится в сообщении. Водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.



Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийском районе погибли два человека при столкновении легкового автомобиля с автобусом, в котором находились 24 пассажира. Предварительно, водитель легковушки не справился с управлением.

В Ханты-Мансийском районе погиб 60-летний водитель автомобиля, который в результате ДТП вылетел в кювет. Госавтоинспекция Югры в официальном telegram-канале сообщила, что ДТП произошло на 7 километре автодороги «Подъезд к с. Батово». «28 октября на 7 км а/д „Подъезд к с. Батово“ в Ханты-Мансийском районе, 60-летний мужчина, управляя автомобилем „Toyota“, по предварительным данным, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. Вследствие чего он совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием», — говорится в сообщении. Водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийском районе погибли два человека при столкновении легкового автомобиля с автобусом, в котором находились 24 пассажира. Предварительно, водитель легковушки не справился с управлением.