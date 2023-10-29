В ХМАО в ДТП погиб водитель после вылета машины в кювет

В Ханты-Мансийском районе погиб 60-летний водитель автомобиля, который в результате ДТП вылетел в кювет. Госавтоинспекция Югры в официальном telegram-канале сообщила, что ДТП произошло на 7 километре автодороги «Подъезд к с. Батово».
«28 октября на 7 км а/д „Подъезд к с. Батово“ в Ханты-Мансийском районе, 60-летний мужчина, управляя автомобилем „Toyota“, по предварительным данным, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. Вследствие чего он совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием», — говорится в сообщении. Водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийском районе погибли два человека при столкновении легкового автомобиля с автобусом, в котором находились 24 пассажира. Предварительно, водитель легковушки не справился с управлением.
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