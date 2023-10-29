Большинство заболевших цирковых артистов в Перми выписали из больницы

30 октября 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

Дети лечились в Пермской краевой больнице Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Больше половины заболевших в Перми цирковых артистов, приехавших на Всероссийский фестиваль, выписаны из больницы. Сейчас там остается пять человек. об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «По состоянию на утро 30 октября, всего с диагностированным норовирусом были госпитализированы 22 ребенка. Из них уже были выписаны 17 человек. Пятеро детей продолжают лечение в стационаре, их состояние оценивается как стабильное», — рассказали в минздраве. Все заболевшие приехали в Пермь на Всероссийский фестиваль-конкурс детских любительских цирковых коллективов. После обеда в кафе, которое расположено при местной гостинице, участникам фестиваля стало плохо, они обратились к медикам. У заболевших был диагностирован норовирус. Специалисты Роспотребнадзора провели расследование и выяснили, что виновниками случившегося стали сотрудники кафе. Сейчас следователями СКР ведется расследование уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности».

Больше половины заболевших в Перми цирковых артистов, приехавших на Всероссийский фестиваль, выписаны из больницы. Сейчас там остается пять человек. об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «По состоянию на утро 30 октября, всего с диагностированным норовирусом были госпитализированы 22 ребенка. Из них уже были выписаны 17 человек. Пятеро детей продолжают лечение в стационаре, их состояние оценивается как стабильное», — рассказали в минздраве. Все заболевшие приехали в Пермь на Всероссийский фестиваль-конкурс детских любительских цирковых коллективов. После обеда в кафе, которое расположено при местной гостинице, участникам фестиваля стало плохо, они обратились к медикам. У заболевших был диагностирован норовирус. Специалисты Роспотребнадзора провели расследование и выяснили, что виновниками случившегося стали сотрудники кафе. Сейчас следователями СКР ведется расследование уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности».