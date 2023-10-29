29 октября 2023
28 октября 2023

Большинство заболевших цирковых артистов в Перми выписали из больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие медцентра для пациентов с COVID-19. Краснотурьинск, Свердловская область, коридор, краснотурьинск, больница, медсестры, медцентр, медицинский центр спасения
Дети лечились в Пермской краевой больнице Фото:

Больше половины заболевших в Перми цирковых артистов, приехавших на Всероссийский фестиваль, выписаны из больницы. Сейчас там остается пять человек. об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

«По состоянию на утро 30 октября, всего с диагностированным норовирусом были госпитализированы 22 ребенка. Из них уже были выписаны 17 человек. Пятеро детей продолжают лечение в стационаре, их состояние оценивается как стабильное», — рассказали в минздраве.

Все заболевшие приехали в Пермь на Всероссийский фестиваль-конкурс детских любительских цирковых коллективов. После обеда в кафе, которое расположено при местной гостинице, участникам фестиваля стало плохо, они обратились к медикам. У заболевших был диагностирован норовирус. Специалисты Роспотребнадзора провели расследование и выяснили, что виновниками случившегося стали сотрудники кафе. Сейчас следователями СКР ведется расследование уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности».

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Больше половины заболевших в Перми цирковых артистов, приехавших на Всероссийский фестиваль, выписаны из больницы. Сейчас там остается пять человек. об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «По состоянию на утро 30 октября, всего с диагностированным норовирусом были госпитализированы 22 ребенка. Из них уже были выписаны 17 человек. Пятеро детей продолжают лечение в стационаре, их состояние оценивается как стабильное», — рассказали в минздраве. Все заболевшие приехали в Пермь на Всероссийский фестиваль-конкурс детских любительских цирковых коллективов. После обеда в кафе, которое расположено при местной гостинице, участникам фестиваля стало плохо, они обратились к медикам. У заболевших был диагностирован норовирус. Специалисты Роспотребнадзора провели расследование и выяснили, что виновниками случившегося стали сотрудники кафе. Сейчас следователями СКР ведется расследование уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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