31 октября 2023

Тюменец украл экраны шумоподавления на «трассе смерти», чтобы сделать из них теплицу. Фото

Тюменец украл экраны шумоподавления на «трассе смерти», чтобы сделать теплицу
© Служба новостей «URA.RU»
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Первомайский митинг. Салехард, мигалки, дпс
Похититель был задержан полицией по горячим следам Фото:

Полиция задержала мужчину, который украл экраны шумоподавления с трассы Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, чтобы сделать из них теплицу. Об этом сообщает telegram-канал «МВД МЕДИА». Из-за большого количества аварий с погибшими указанную автодорогу в народе прозвали «трассой смерти».

«Тюменские полицейские задержали ранее судимого жителя села Борки 1987 года рождения, похитившего отдельные элементы шумоизоляционных экранов, установленных на 36-м км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Злоумышленник под покровом ночи при помощи отвертки в течение нескольких часов демонтировал пять листов поликарбоната, а после отнес их к себе в дом, расположенный недалеко от места совершения преступления. Из украденных прозрачных экранов он планировал построить теплицу», — указано в сообщении «МВД МЕДИА».

Сотрудники полиции изъяли похищенное. На тюменца завели уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ — тайное хищение чужого имущества. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Тюменец хотел сделать из похищенных экранов шумоподавления теплицу
Тюменец хотел сделать из похищенных экранов шумоподавления теплицу

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Полиция задержала мужчину, который украл экраны шумоподавления с трассы Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, чтобы сделать из них теплицу. Об этом сообщает telegram-канал «МВД МЕДИА». Из-за большого количества аварий с погибшими указанную автодорогу в народе прозвали «трассой смерти». «Тюменские полицейские задержали ранее судимого жителя села Борки 1987 года рождения, похитившего отдельные элементы шумоизоляционных экранов, установленных на 36-м км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Злоумышленник под покровом ночи при помощи отвертки в течение нескольких часов демонтировал пять листов поликарбоната, а после отнес их к себе в дом, расположенный недалеко от места совершения преступления. Из украденных прозрачных экранов он планировал построить теплицу», — указано в сообщении «МВД МЕДИА». Сотрудники полиции изъяли похищенное. На тюменца завели уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ — тайное хищение чужого имущества. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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