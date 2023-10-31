Тюменец украл экраны шумоподавления на «трассе смерти», чтобы сделать из них теплицу. Фото

Тюменец украл экраны шумоподавления на «трассе смерти», чтобы сделать теплицу

01 ноября 2023 в 11:51 Размер текста - 17 +

Похититель был задержан полицией по горячим следам Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Полиция задержала мужчину, который украл экраны шумоподавления с трассы Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, чтобы сделать из них теплицу. Об этом сообщает telegram-канал «МВД МЕДИА». Из-за большого количества аварий с погибшими указанную автодорогу в народе прозвали «трассой смерти». «Тюменские полицейские задержали ранее судимого жителя села Борки 1987 года рождения, похитившего отдельные элементы шумоизоляционных экранов, установленных на 36-м км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Злоумышленник под покровом ночи при помощи отвертки в течение нескольких часов демонтировал пять листов поликарбоната, а после отнес их к себе в дом, расположенный недалеко от места совершения преступления. Из украденных прозрачных экранов он планировал построить теплицу», — указано в сообщении «МВД МЕДИА». Сотрудники полиции изъяли похищенное. На тюменца завели уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ — тайное хищение чужого имущества. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Тюменец хотел сделать из похищенных экранов шумоподавления теплицу Telegram-канал «МВД МЕДИА»: https://t.me/mediamvd

Полиция задержала мужчину, который украл экраны шумоподавления с трассы Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, чтобы сделать из них теплицу. Об этом сообщает telegram-канал «МВД МЕДИА». Из-за большого количества аварий с погибшими указанную автодорогу в народе прозвали «трассой смерти». «Тюменские полицейские задержали ранее судимого жителя села Борки 1987 года рождения, похитившего отдельные элементы шумоизоляционных экранов, установленных на 36-м км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Злоумышленник под покровом ночи при помощи отвертки в течение нескольких часов демонтировал пять листов поликарбоната, а после отнес их к себе в дом, расположенный недалеко от места совершения преступления. Из украденных прозрачных экранов он планировал построить теплицу», — указано в сообщении «МВД МЕДИА». Сотрудники полиции изъяли похищенное. На тюменца завели уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ — тайное хищение чужого имущества. Ему грозит до двух лет лишения свободы.