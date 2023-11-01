Фекла Толстая сняла фильм про пермские музеи для ТК «Культура»

02 ноября 2023 в 12:01 Размер текста - 17 +

Съемки проходили в филиалах Пермского краеведческого музея Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Журналист Фекла Толстая посвятила одну из серий своего документального цикла «Музеи без границ» Пермскому краеведческому музею и его филиалам. Как рассказали в Музее пермских древностей, съемки проходили у них, а также в «Хохловке», Доме Мешкова, Детском музейном центре. «Получился фильм о большом и разноплановом Пермском краеведческом музее! Фильм расскажет о том, как наш музей умеет поддерживать и по-новому „распаковать“ основные бренды города, среди которых пермский геологический период, шуточное название жителей региона „пермяк-соленые уши“, уникальное бронзовое литье — пермский звериный стиль, а музей „Хохловка“ сохраняет не только исторические избы народов, населяющих Пермский край, но и их обряды и верования», — анонсирует выход фильма музей в соцсетях. Премьера проекта намечена 3 ноября. Сериал «Музеи без границ» выходит на телеканале «Культура». Его автор Фекла Толстая рассказывает, как музеи «из чопорных хранилищ старых предметов превращаются в живые пространства, где с посетителем говорят на понятном ему языке, ведут с ним диалог, обращаются к его чувствам». В 2022 году в рамках цикла выходила серия про пермский музей современного искусства PERMM.

Журналист Фекла Толстая посвятила одну из серий своего документального цикла «Музеи без границ» Пермскому краеведческому музею и его филиалам. Как рассказали в Музее пермских древностей, съемки проходили у них, а также в «Хохловке», Доме Мешкова, Детском музейном центре. «Получился фильм о большом и разноплановом Пермском краеведческом музее! Фильм расскажет о том, как наш музей умеет поддерживать и по-новому „распаковать“ основные бренды города, среди которых пермский геологический период, шуточное название жителей региона „пермяк-соленые уши“, уникальное бронзовое литье — пермский звериный стиль, а музей „Хохловка“ сохраняет не только исторические избы народов, населяющих Пермский край, но и их обряды и верования», — анонсирует выход фильма музей в соцсетях. Премьера проекта намечена 3 ноября. Сериал «Музеи без границ» выходит на телеканале «Культура». Его автор Фекла Толстая рассказывает, как музеи «из чопорных хранилищ старых предметов превращаются в живые пространства, где с посетителем говорят на понятном ему языке, ведут с ним диалог, обращаются к его чувствам». В 2022 году в рамках цикла выходила серия про пермский музей современного искусства PERMM.