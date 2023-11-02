Машина загорелась у Белой башни
В Екатеринбурге у Белой башни машина врезалась в столб и загорелась. Об этом сообщатся в соцсетях.
«Страшное ДТП. У Белой башни приора влетела в столб и вспыхнула», — говорится в telegram-канале «Бандитский центр 18+».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городские пресс-службы ГИБДД и ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
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