02 ноября 2023

В Екатеринбурге после ДТП загорелась машина. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Перформанс "TOWER_1929: HUSKY TUNES EXPERIENCE" на Белой Башне. Екатеринбург, конструктивизм, белая башня, улица донбасская, мкр уралмаш
Машина загорелась у Белой башни Фото:

В Екатеринбурге у Белой башни машина врезалась в столб и загорелась. Об этом сообщатся в соцсетях.

«Страшное ДТП. У Белой башни приора влетела в столб и вспыхнула», — говорится в telegram-канале «Бандитский центр 18+».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городские пресс-службы ГИБДД и ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Екатеринбурге у Белой башни машина врезалась в столб и загорелась. Об этом сообщатся в соцсетях. «Страшное ДТП. У Белой башни приора влетела в столб и вспыхнула», — говорится в telegram-канале «Бандитский центр 18+». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городские пресс-службы ГИБДД и ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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