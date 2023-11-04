JP: Израиль откроет гумкоридор для эвакуации населения с севера Газы на юг 05 ноября 2023 в 06:51 Размер текста - 17 + Израильская армия открывает гуманитарный коридор для палестинцев в Газе Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израильская армия (ЦАХАЛ) 5 ноября откроет гуманитарный коридор, чтобы мирное население могло эвакуироваться с севера Газы в южную часть сектора. Об этом рассказал представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи. «Гуманитарный коридор в секторе Газа будет открыт с 11:00 до 15:00 (по московскому времени — прим. URA.RU). Мирное население сможет произвести эвакуацию из северной части Газы в южную», — передает слова Авичая Адраи газета Jerusalem Post. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила заявление к мирным жителям Газы с призывом эвакуироваться в южные районы для своей безопасности. Их попросили не приближаться к границе с Израилем. Речь шла о миллионе палестинцев, передает «Национальная служба новостей». Израильская армия (ЦАХАЛ) 5 ноября откроет гуманитарный коридор, чтобы мирное население могло эвакуироваться с севера Газы в южную часть сектора. Об этом рассказал представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи. «Гуманитарный коридор в секторе Газа будет открыт с 11:00 до 15:00 (по московскому времени — прим. URA.RU). Мирное население сможет произвести эвакуацию из северной части Газы в южную», — передает слова Авичая Адраи газета Jerusalem Post. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила заявление к мирным жителям Газы с призывом эвакуироваться в южные районы для своей безопасности. Их попросили не приближаться к границе с Израилем. Речь шла о миллионе палестинцев, передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям