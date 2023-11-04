JP: Израиль откроет гумкоридор для эвакуации населения с севера Газы на юг

Израильская армия (ЦАХАЛ) 5 ноября откроет гуманитарный коридор, чтобы мирное население могло эвакуироваться с севера Газы в южную часть сектора. Об этом рассказал представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи.
«Гуманитарный коридор в секторе Газа будет открыт с 11:00 до 15:00 (по московскому времени — прим. URA.RU). Мирное население сможет произвести эвакуацию из северной части Газы в южную», —
Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила заявление к мирным жителям Газы с призывом эвакуироваться в южные районы для своей безопасности. Их попросили не приближаться к границе с Израилем. Речь шла о миллионе палестинцев, передает «Национальная служба новостей».
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