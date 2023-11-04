04 ноября 2023

JP: Израиль откроет гумкоридор для эвакуации населения с севера Газы на юг

© Служба новостей «URA.RU»
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, танк, stock, цахал
Израильская армия открывает гуманитарный коридор для палестинцев в Газе Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израильская армия (ЦАХАЛ) 5 ноября откроет гуманитарный коридор, чтобы мирное население могло эвакуироваться с севера Газы в южную часть сектора. Об этом рассказал представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи.

«Гуманитарный коридор в секторе Газа будет открыт с 11:00 до 15:00 (по московскому времени — прим. URA.RU). Мирное население сможет произвести эвакуацию из северной части Газы в южную», — передает слова Авичая Адраи газета Jerusalem Post.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила заявление к мирным жителям Газы с призывом эвакуироваться в южные районы для своей безопасности. Их попросили не приближаться к границе с Израилем. Речь шла о миллионе палестинцев, передает «Национальная служба новостей».

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Израильская армия (ЦАХАЛ) 5 ноября откроет гуманитарный коридор, чтобы мирное население могло эвакуироваться с севера Газы в южную часть сектора. Об этом рассказал представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи. «Гуманитарный коридор в секторе Газа будет открыт с 11:00 до 15:00 (по московскому времени — прим. URA.RU). Мирное население сможет произвести эвакуацию из северной части Газы в южную», — передает слова Авичая Адраи газета Jerusalem Post. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила заявление к мирным жителям Газы с призывом эвакуироваться в южные районы для своей безопасности. Их попросили не приближаться к границе с Израилем. Речь шла о миллионе палестинцев, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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