05 ноября 2023
04 ноября 2023

В Челябинске сообщили о минировании аэропорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие Международного аэропорта Игорь Курчатов. Челябинск, аэропорт игорь курчатов
Ночью было сообщение о минировании аэропорта Фото:

В диспетчерскую службу аэропорта Челябинска утром 6 ноября поступило сообщение о минировании. Об этом сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT.

«На электронную почту ПДСП аэропорта поступило сообщение о минировании. Данная информация доведена до правоохранительных органов, проводятся необходимые мероприятия», — говорится в сообщении.

В Управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу от комментариев воздержались. В данный момент челябинский аэропорт принимает и отправляет самолеты по расписанию.

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В диспетчерскую службу аэропорта Челябинска утром 6 ноября поступило сообщение о минировании. Об этом сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT. «На электронную почту ПДСП аэропорта поступило сообщение о минировании. Данная информация доведена до правоохранительных органов, проводятся необходимые мероприятия», — говорится в сообщении. В Управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу от комментариев воздержались. В данный момент челябинский аэропорт принимает и отправляет самолеты по расписанию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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