В Челябинске сообщили о минировании аэропорта

Ночью было сообщение о минировании аэропорта
В диспетчерскую службу аэропорта Челябинска утром 6 ноября поступило сообщение о минировании. Об этом сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT.
«На электронную почту ПДСП аэропорта поступило сообщение о минировании. Данная информация доведена до правоохранительных органов, проводятся необходимые мероприятия», — говорится в сообщении.
В Управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу от комментариев воздержались. В данный момент челябинский аэропорт принимает и отправляет самолеты по расписанию.
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