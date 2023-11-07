Спикер челябинского заксобрания призвал студентов не искать легких путей

Олег Гербер провел встречу со студентами в рамках проекта «Диалог на равных» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спикер заксобрания Челябинской области Олег Гербер встретился со студентами ЮУрГУ и призвал их не искать легких путей. Об этом 7 ноября сообщили URA.RU в пресс-службе ЗСО.

«В профессии нужно выбирать самый сложный путь из всех возможных, не бояться экспериментировать и пробовать новое. И очень важно, при этом, быть всегда честным и порядочным. Поверьте, к этим качествам все остальное приложится», — обратился к студентам Олег Гербер.

Встреча состоялась в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных». Общение студентов со спикером южноуральского парламента длилось около двух часов. За это время Гербер рассказал молодым людям о выборе профессии, о том, кем мечтал стать в детстве и как пришел в политику, о качествах характера, которые помогают добиваться поставленных целей. Молодые люди получили несколько советов от председателя Законодательного собрания о том, как успешно совмещать учебу, общественную работу и личную жизнь.

Одной из тем обсуждения стало взаимодействие студенческих советов с органами власти. Некоторых ребят заинтересовала перспектива побывать в ЗСО и изнутри познакомиться с законотворческим процессом.

«Наша задача — вовлекать молодежь во все наши планы и проекты. На новый уровень выводим работу общественной молодежной палаты при Законодательном собрании. Мы заинтересованы в привлечении молодежи к участию в различных проектах по развитию нашего региона», — уточнил Гербер.

Проект «Диалоги на равных» реализуется платформой «Россия — страна возможностей». Он призван познакомить студентов и школьников с возможностями современной России для всестороннего развития и карьерного роста вне зависимости от региона проживания и социального статуса через встречи с известными людьми.