Челябинцы с начала года возвели пять тысяч коттеджей и две тысячи садовых домиков

Жители Челябинской области в январе—сентябре 2023 года возвели 5 тысяч 119 коттеджей и 1 тысячу 805 садовых домиков на территориях садовых товариществ (СНТ), что составило 58,2 процентов от общего объема жилья, построенного в регионе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Челябинскстата.
«В Челябинской области в январе—сентябре 2023 года населением построено 6 тысяч 924 жилых индивидуальных дома, из них на участках для ведения садоводства — 1805 жилых домов. Общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками в жилых домах составила 945,4 тысяч квадратных метров, или 58,2% от общего объема жилья, введенного в январе — сентябре 2023 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
Общая площадь домов, построенных индивидуальными застройщиками, составила 945,4 тысяч квадратных метров. Это 58,2% от общего объема жилья, введенного в январе — сентябре 2023 года.
В мае 2023 года в Челябинске резко вырос спрос на строительство частных домов. Каждый второй ипотечный кредит челябинцы брали под возведение дома на собственном участке.
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