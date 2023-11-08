Челябинцы с начала года возвели пять тысяч коттеджей и две тысячи садовых домиков

Челябинцы в 2023 году построили почти 7 тысяч индивидуальных жилых домов

08 ноября 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

В регионе челябинцы построили 5 тысяч коттеджей и почти 2 тысячи домов на дачных участках Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Челябинской области в январе—сентябре 2023 года возвели 5 тысяч 119 коттеджей и 1 тысячу 805 садовых домиков на территориях садовых товариществ (СНТ), что составило 58,2 процентов от общего объема жилья, построенного в регионе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Челябинскстата. «В Челябинской области в январе—сентябре 2023 года населением построено 6 тысяч 924 жилых индивидуальных дома, из них на участках для ведения садоводства — 1805 жилых домов. Общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками в жилых домах составила 945,4 тысяч квадратных метров, или 58,2% от общего объема жилья, введенного в январе — сентябре 2023 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Общая площадь домов, построенных индивидуальными застройщиками, составила 945,4 тысяч квадратных метров. Это 58,2% от общего объема жилья, введенного в январе — сентябре 2023 года. В мае 2023 года в Челябинске резко вырос спрос на строительство частных домов. Каждый второй ипотечный кредит челябинцы брали под возведение дома на собственном участке.

Жители Челябинской области в январе—сентябре 2023 года возвели 5 тысяч 119 коттеджей и 1 тысячу 805 садовых домиков на территориях садовых товариществ (СНТ), что составило 58,2 процентов от общего объема жилья, построенного в регионе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Челябинскстата. «В Челябинской области в январе—сентябре 2023 года населением построено 6 тысяч 924 жилых индивидуальных дома, из них на участках для ведения садоводства — 1805 жилых домов. Общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками в жилых домах составила 945,4 тысяч квадратных метров, или 58,2% от общего объема жилья, введенного в январе — сентябре 2023 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Общая площадь домов, построенных индивидуальными застройщиками, составила 945,4 тысяч квадратных метров. Это 58,2% от общего объема жилья, введенного в январе — сентябре 2023 года. В мае 2023 года в Челябинске резко вырос спрос на строительство частных домов. Каждый второй ипотечный кредит челябинцы брали под возведение дома на собственном участке.