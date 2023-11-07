Гостиничный комплекс вблизи озера построят к сентябрю 2024 года Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Аргаяшском районе Челябинской области на берегу озера Увильды построят многофункциональный гостиничный комплекс «Увильдыпарк» площадью от 300 до 1,5 тысячи квадратных метров. Общая площадь земли под застройку составит 18 тысяч квадратных метров. Проект был одобрен экспертизой 7 ноября, сообщается на сайте Госреестра.

«7 ноября 2023 года одобрено строительство многофункционального гостиничного комплекса площадью от 300 до 1,5 тысячи квадратных метров в Аргаяшском районе Челябинской области. Застройщиком выступает „Регион 174“. Проект одобрен организацией Челэкспертиза», — сообщается на сайте Госреестра.

Согласно информационной системе жилищного строительства (ИСЖС), недалеко от озера Увильды возведут 11 двухэтажных жилых домов комфорт-класса. В гостиницах планируется создать от двух по десяти номеров площадью от 110 до 150 квадратных метров. У зданий разместят детские площадки и парковки. Строения будут бескаркасными, со стенами из железобетонных блоков и перекрытиями из сборных железобетонных многопустотных плит.

По данным кадастровой карты, под застройку комплекса выделен участок общей площадью 18 тысяч квадратных метров. Земля находится в аренде у застройщика до мая 2025 года. Многофункциональный гостиничный комплекс застройщик планирует возвести к сентябрю 2024 года.

По данным СБИС, девелопер ООО СЗ «Регион 174» зарегистрирован в Челябинске в марте 2023 года. Владельцем компании является Павел Суханов. Также бизнесмен с июля 2022 года руководит фирмой, работающей в сфере электромонтажных работ.

Гостиничный комплекс построят вблизи озера Аргаяш на землях площадью 18 тысяч квадратных метров Скрин: кадастровая карта

Владельцем компании-застройщика «Регион 174» является Павел Суханов Скрин: источник «Сбис»

Многофункциональный гостиничный комплекс возведут недалеко от палаточного лагеря «Медвежий угол» Скрин: яндекс-карты