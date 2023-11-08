Поисками пропавшего пермяка заняты волонтеры Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми найдены вещи пропавшего 1 ноября 2023 года жителя Краснокамска. Куртку с документами, принадлежащими 19-летнему Данилю Муртазину, выловили из Камы.

«Верхнюю одежду, плавающую в Каме, заметили с проходящего мимо парохода. Находку обнаружили в черте Перми. Куртку достали из воды, в кармане был паспорт на имя пропавшего Даниля Муртазина», — сообщило 59.RU со ссылкой на свой источник.

Проживающий в Краснокамске 19-летний Даниль Муртазин пропал 1 ноября. Он не вернулся домой с прогулки. Сейчас его поиски ведут волонтеры. Приметы пропавшего: рост — 173 сантиметра, глаза карие, волосы темно-русые, носит очки. В день пропажи был одет в зеленую куртку на молнии, черные спортивные брюки, белую кофту с капюшоном и черную шапку.