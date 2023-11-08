В Каме нашли вещи пропавшего 19-летнего пермяка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, захоронение, вов, поиски, поисковое движение россии, память
Поисками пропавшего пермяка заняты волонтеры Фото:

В Перми найдены вещи пропавшего 1 ноября 2023 года жителя Краснокамска. Куртку с документами, принадлежащими 19-летнему Данилю Муртазину, выловили из Камы.

«Верхнюю одежду, плавающую в Каме, заметили с проходящего мимо парохода. Находку обнаружили в черте Перми. Куртку достали из воды, в кармане был паспорт на имя пропавшего Даниля Муртазина», — сообщило 59.RU со ссылкой на свой источник.

Проживающий в Краснокамске 19-летний Даниль Муртазин пропал 1 ноября. Он не вернулся домой с прогулки. Сейчас его поиски ведут волонтеры. Приметы пропавшего: рост — 173 сантиметра, глаза карие, волосы темно-русые, носит очки. В день пропажи был одет в зеленую куртку на молнии, черные спортивные брюки, белую кофту с капюшоном и черную шапку.

Фото:

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми найдены вещи пропавшего 1 ноября 2023 года жителя Краснокамска. Куртку с документами, принадлежащими 19-летнему Данилю Муртазину, выловили из Камы. «Верхнюю одежду, плавающую в Каме, заметили с проходящего мимо парохода. Находку обнаружили в черте Перми. Куртку достали из воды, в кармане был паспорт на имя пропавшего Даниля Муртазина», — сообщило 59.RU со ссылкой на свой источник. Проживающий в Краснокамске 19-летний Даниль Муртазин пропал 1 ноября. Он не вернулся домой с прогулки. Сейчас его поиски ведут волонтеры. Приметы пропавшего: рост — 173 сантиметра, глаза карие, волосы темно-русые, носит очки. В день пропажи был одет в зеленую куртку на молнии, черные спортивные брюки, белую кофту с капюшоном и черную шапку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...