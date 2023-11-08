Заведующая детским садом в ЯНАО осуждена за мошенничество

Виновной предстоит выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЯНАО вынесли приговор заведующей детским садом Ноябрьска по обвинению в мошенничестве. За подделку документов женщине предстоит выплатить крупный штраф, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО

«В Ноябрьске заведующая детским садом признана судом виновной в служебных подлогах и мошенничестве. Приговором суда виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

По данным суда, женщина на протяжении длительного времени выплачивала своим сотрудникам деньги за дополнительную нагрузку, которую прописывала в подложных приказах. Кроме того, она заставила работников детского сада оплатить штраф, выписанный на юридическое лицо. Ранее URA.RU рассказало о подробностях этого дела.