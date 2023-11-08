08 ноября 2023

Заведующая детским садом в ЯНАО осуждена за мошенничество

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Шимановичу в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, правосудие, судья, суд
Виновной предстоит выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей Фото:

В ЯНАО вынесли приговор заведующей детским садом Ноябрьска по обвинению в мошенничестве. За подделку документов женщине предстоит выплатить крупный штраф, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО

«В Ноябрьске заведующая детским садом признана судом виновной в служебных подлогах и мошенничестве. Приговором суда виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

По данным суда, женщина на протяжении длительного времени выплачивала своим сотрудникам деньги за дополнительную нагрузку, которую прописывала в подложных приказах. Кроме того, она заставила работников детского сада оплатить штраф, выписанный на юридическое лицо. Ранее URA.RU рассказало о подробностях этого дела.

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В ЯНАО вынесли приговор заведующей детским садом Ноябрьска по обвинению в мошенничестве. За подделку документов женщине предстоит выплатить крупный штраф, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО «В Ноябрьске заведующая детским садом признана судом виновной в служебных подлогах и мошенничестве. Приговором суда виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении. По данным суда, женщина на протяжении длительного времени выплачивала своим сотрудникам деньги за дополнительную нагрузку, которую прописывала в подложных приказах. Кроме того, она заставила работников детского сада оплатить штраф, выписанный на юридическое лицо. Ранее URA.RU рассказало о подробностях этого дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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