Заведующая детским садом в ЯНАО осуждена за мошенничество

В ЯНАО вынесли приговор заведующей детским садом Ноябрьска по обвинению в мошенничестве. За подделку документов женщине предстоит выплатить крупный штраф, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО
«В Ноябрьске заведующая детским садом признана судом виновной в служебных подлогах и мошенничестве. Приговором суда виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
По данным суда, женщина на протяжении длительного времени выплачивала своим сотрудникам деньги за дополнительную нагрузку, которую прописывала в подложных приказах. Кроме того, она заставила работников детского сада оплатить штраф, выписанный на юридическое лицо. Ранее URA.RU рассказало о подробностях этого дела.
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