В Перми на оптовом рынке задержали более 60 мигрантов

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Сотрудники проверили документы у ста иностранцев Фото:

На оптовом рынке в Дзержинском районе Перми задержали 69 мигрантов. Их доставили в отдел полиции №1, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Свыше ста граждан были проверены по учетам Управления по вопросам миграции. В отдел полиции №1 в Дзержинском районе УМВД России по г. Перми доставлено 69 лиц, с которыми проведена профилактическая работа», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что мероприятие организовали, чтобы выявить и пресечь правонарушения, которые, в том числе связаны с миграционным законодательством. При этом никаких нарушений общественного порядка не было допущено.

Ранее URA.RU рассказало, что в Пермский край прибыли сотни мигрантов из Таджикистана. Но более 500 человек вернулось на родину.

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На оптовом рынке в Дзержинском районе Перми задержали 69 мигрантов. Их доставили в отдел полиции №1, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «Свыше ста граждан были проверены по учетам Управления по вопросам миграции. В отдел полиции №1 в Дзержинском районе УМВД России по г. Перми доставлено 69 лиц, с которыми проведена профилактическая работа», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что мероприятие организовали, чтобы выявить и пресечь правонарушения, которые, в том числе связаны с миграционным законодательством. При этом никаких нарушений общественного порядка не было допущено. Ранее URA.RU рассказало, что в Пермский край прибыли сотни мигрантов из Таджикистана. Но более 500 человек вернулось на родину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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