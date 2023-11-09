В Перми на оптовом рынке задержали более 60 мигрантов

Сотрудники проверили документы у ста иностранцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На оптовом рынке в Дзержинском районе Перми задержали 69 мигрантов. Их доставили в отдел полиции №1, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Свыше ста граждан были проверены по учетам Управления по вопросам миграции. В отдел полиции №1 в Дзержинском районе УМВД России по г. Перми доставлено 69 лиц, с которыми проведена профилактическая работа», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что мероприятие организовали, чтобы выявить и пресечь правонарушения, которые, в том числе связаны с миграционным законодательством. При этом никаких нарушений общественного порядка не было допущено.

Ранее URA.RU рассказало, что в Пермский край прибыли сотни мигрантов из Таджикистана. Но более 500 человек вернулось на родину.