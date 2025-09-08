В пермском городе ввели выплаты за привлечение людей на СВО

В пермском городе стали платить за привлечение людей на СВО по 50 тысяч рублей
Размер выплаты составит 50 тысяч рублей
Размер выплаты составит 50 тысяч рублей

В Гайнском муниципальном округе (Пермский край) введена система материального поощрения граждан, которые содействуют пополнению рядов ВС РФ. Местная Дума приняла решение о предоставлении единовременных выплат в размере 50 тысяч рублей лицам, которые помогают другим заключить контракт о прохождении военной службы.

«Финансирование данной инициативы будет осуществляться за счет средств окружного бюджета. Программа материального стимулирования будет действовать до конца 2025 года», — сообщает telegram-канал «На местах».

Ранее аналогичные меры были реализованы в Перми. А также в Пермском, Лысьвенском и Чердынском городских округах.

