В пермском городе ввели выплаты за привлечение людей на СВО

В Гайнском муниципальном округе (Пермский край) введена система материального поощрения граждан, которые содействуют пополнению рядов ВС РФ. Местная Дума приняла решение о предоставлении единовременных выплат в размере 50 тысяч рублей лицам, которые помогают другим заключить контракт о прохождении военной службы.
«Финансирование данной инициативы будет осуществляться за счет средств окружного бюджета. Программа материального стимулирования будет действовать до конца 2025 года», — сообщает telegram-канал «На местах».
Ранее аналогичные меры были реализованы в Перми. А также в Пермском, Лысьвенском и Чердынском городских округах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!