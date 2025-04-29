Где в Перми арендовать беседку для шашлыков

Несмотря на непредсказуемость погоды, в майские праздники многие пермяки традиционно поедут жарить шашлыки. Для того, чтобы отдохнуть на свежем воздухе, не обязательно выезжать за пределы Перми. URA.RU рассказывает, где можно арендовать беседку в черте города.
База отдыха «Чистый бережок»
База расположена на улице Трамвайной, 1б в микрорайоне «Красный октябрь». На территории есть 12 открытых и закрытых беседок, горка, спортплощадки. В прокат гостям базы сдают катамараны, весельные лодки и ватрушки. Летом на пляже у Мулянки можно загорать, а зимой там заливают каток. Здесь также предоставляют спа-процедуры: кедровую фитобочку и услуги массажиста.
Стоимость аренды домика составляет 600-1700 рублей в зависимости от размера беседки и количества гостей. Людям с ОВЗ, участникам боевых действий и общественным организациям их сдают бесплатно.
Forest Lounge
Отдохнуть с семьей также можно в Балатовском парке. На территории располагаются семь беседок: четыре вместимостью 10-12 человек и три на 15-20 человек. Здесь можно взять напрокат футбольный или волейбольный мяч. Цены на беседки за час — 600 рублей и 700 рублей.
Парк отдыха Green Park
Парк отдыха находится на улице Луганской, 56а в микрорайоне Южный. На территории есть теплые домики, а также открытые и закрытые летние веранды. Для маленьких гостей предусмотрена детская площадка. Летом гости могут поиграть в бадминтон, волейбол и настольные игры, а зимой здесь можно кататься на лыжах, снегокате, тюбинге.
Аренда стоит от 1 200 до 2 000 рублей в будни и от 1 500 до 2 500 рублей в выходные. Стоимость различается в зависимости от количества гостей. У каждой беседки есть зона с мангалом, которая включена в стоимость.
Городской парк отдыха «Порт Кама»
В городском парке отдыха на улице Монастырской, 1б расположены 13 тематических домиков. Они находятся на берегу реки Камы. С главной аллеи парка можно пройти до пристани и пляжа. Стоимость аренды беседок начинается от 1400 рублей за час. В нее включены мангал, скатерти, а также одна решетка или пять шампуров.
Комплекс «Форест Горки»
В комплексе на улице Халтурина, 24 в микрорайоне Рабочий поселок сдаются в аренду как теплые беседки, так и целые дома с баней. На территории базы для гостей предусмотрены общая детская площадка и парковка для автомобилей. У беседок находятся мангальная зона и обеденные столы. Аренда маленькой беседки обойдется 1 000-1 300 рублей, а большой — в 1 400-2 000 рублей.
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