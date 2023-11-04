В Пермский край прибыли сотни мигрантов из Таджикистана

05 ноября 2023 в 04:43 Размер текста - 17 +

В Прикамье мигрируют жители Таджикистана Фото: Владимир Андреев © URA.RU За восемь месяцев 2023 года в Прикамье приехали несколько сотен мигрантов из Таджикистана. Информация об этом содержится в отчете Пермьстата. «Наибольшее число мигрантов прибыли в Пермский край из Таджикистана. Миграционный приток составил 451 человек», — указано в отчете. По данным статистики, за период с января по август 2023 года в Пермский край всего прибыло 10 тысяч 931 человек. Уехало из Прикамья 12 тысяч 447 жителей. Согласно отчету Пермьстата, отток населения составил одну тысячу 516 человек. Ранее в Пермском крае увеличилось количество приехавших трудовых мигрантов. За 2022 год их прибыло на 25% больше, чем в 2021 году, сообщали URA.RU в пресс-службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

За восемь месяцев 2023 года в Прикамье приехали несколько сотен мигрантов из Таджикистана. Информация об этом содержится в отчете Пермьстата. «Наибольшее число мигрантов прибыли в Пермский край из Таджикистана. Миграционный приток составил 451 человек», — указано в отчете. По данным статистики, за период с января по август 2023 года в Пермский край всего прибыло 10 тысяч 931 человек. Уехало из Прикамья 12 тысяч 447 жителей. Согласно отчету Пермьстата, отток населения составил одну тысячу 516 человек. Ранее в Пермском крае увеличилось количество приехавших трудовых мигрантов. За 2022 год их прибыло на 25% больше, чем в 2021 году, сообщали URA.RU в пресс-службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.