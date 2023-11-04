04 ноября 2023
03 ноября 2023

В Пермский край прибыли сотни мигрантов из Таджикистана

© Служба новостей «URA.RU»
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Трудовые мигранты в "Испанских кварталах" и Новой Москве. Москва, мигранты, гастарбайтеры
В Прикамье мигрируют жители Таджикистана Фото:

За восемь месяцев 2023 года в Прикамье приехали несколько сотен мигрантов из Таджикистана. Информация об этом содержится в отчете Пермьстата.

«Наибольшее число мигрантов прибыли в Пермский край из Таджикистана. Миграционный приток составил 451 человек», — указано в отчете.

По данным статистики, за период с января по август 2023 года в Пермский край всего прибыло 10 тысяч 931 человек. Уехало из Прикамья 12 тысяч 447 жителей. Согласно отчету Пермьстата, отток населения составил одну тысячу 516 человек.

Ранее в Пермском крае увеличилось количество приехавших трудовых мигрантов. За 2022 год их прибыло на 25% больше, чем в 2021 году, сообщали URA.RU в пресс-службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

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За восемь месяцев 2023 года в Прикамье приехали несколько сотен мигрантов из Таджикистана. Информация об этом содержится в отчете Пермьстата. «Наибольшее число мигрантов прибыли в Пермский край из Таджикистана. Миграционный приток составил 451 человек», — указано в отчете. По данным статистики, за период с января по август 2023 года в Пермский край всего прибыло 10 тысяч 931 человек. Уехало из Прикамья 12 тысяч 447 жителей. Согласно отчету Пермьстата, отток населения составил одну тысячу 516 человек. Ранее в Пермском крае увеличилось количество приехавших трудовых мигрантов. За 2022 год их прибыло на 25% больше, чем в 2021 году, сообщали URA.RU в пресс-службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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