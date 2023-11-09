Путин приехал в Ростов-на-Дону, чтобы обсудить спецоперацию

10 ноября 2023 в 05:21 Размер текста - 17 +

Владимир Путин приехал в Ростов-на-Дону сразу после визита в Казахстан Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин после визита в Казахстан приехал в Ростов-на-Дону, где посетил штаб Южного военного округа. Лидеру РФ зачитали доклады о проведении спецоперации на Украине и продемонстрировали новые образцы военной техники. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Владимир Путин, завершив официальный визит в Астану, прилетел в Ростов, где посетил штаб Южного военного округа», — передают слова Дмитрия Пескова РИА Новости. В штабе президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Минобороны РФ Валерий Герасимов и другие военные. Путин посещал штаб Вооруженных сил РФ в Ростове-на-Дону 20 октября. Он заслушал доклад Герасимова о ходе СВО. Тогда президент прилетел в Ростов после рабочего визита в Пермь.

Президент России Владимир Путин после визита в Казахстан приехал в Ростов-на-Дону, где посетил штаб Южного военного округа. Лидеру РФ зачитали доклады о проведении спецоперации на Украине и продемонстрировали новые образцы военной техники. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Владимир Путин, завершив официальный визит в Астану, прилетел в Ростов, где посетил штаб Южного военного округа», — передают слова Дмитрия Пескова РИА Новости. В штабе президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Минобороны РФ Валерий Герасимов и другие военные. Путин посещал штаб Вооруженных сил РФ в Ростове-на-Дону 20 октября. Он заслушал доклад Герасимова о ходе СВО. Тогда президент прилетел в Ростов после рабочего визита в Пермь.