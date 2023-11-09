09 ноября 2023

Путин приехал в Ростов-на-Дону, чтобы обсудить спецоперацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами зарубежных стран. Пекин, путин владимир
Владимир Путин приехал в Ростов-на-Дону сразу после визита в Казахстан Фото:

Президент России Владимир Путин после визита в Казахстан приехал в Ростов-на-Дону, где посетил штаб Южного военного округа. Лидеру РФ зачитали доклады о проведении спецоперации на Украине и продемонстрировали новые образцы военной техники. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Владимир Путин, завершив официальный визит в Астану, прилетел в Ростов, где посетил штаб Южного военного округа», — передают слова Дмитрия Пескова РИА Новости. В штабе президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Минобороны РФ Валерий Герасимов и другие военные.

Путин посещал штаб Вооруженных сил РФ в Ростове-на-Дону 20 октября. Он заслушал доклад Герасимова о ходе СВО. Тогда президент прилетел в Ростов после рабочего визита в Пермь.

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Президент России Владимир Путин после визита в Казахстан приехал в Ростов-на-Дону, где посетил штаб Южного военного округа. Лидеру РФ зачитали доклады о проведении спецоперации на Украине и продемонстрировали новые образцы военной техники. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Владимир Путин, завершив официальный визит в Астану, прилетел в Ростов, где посетил штаб Южного военного округа», — передают слова Дмитрия Пескова РИА Новости. В штабе президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Минобороны РФ Валерий Герасимов и другие военные. Путин посещал штаб Вооруженных сил РФ в Ростове-на-Дону 20 октября. Он заслушал доклад Герасимова о ходе СВО. Тогда президент прилетел в Ростов после рабочего визита в Пермь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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