Путин приехал в Ростов-на-Дону, чтобы обсудить спецоперацию

Президент России Владимир Путин после визита в Казахстан приехал в Ростов-на-Дону, где посетил штаб Южного военного округа. Лидеру РФ зачитали доклады о проведении спецоперации на Украине и продемонстрировали новые образцы военной техники. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Владимир Путин, завершив официальный визит в Астану, прилетел в Ростов, где посетил штаб Южного военного округа», — передают слова Дмитрия Пескова РИА Новости. В штабе президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Минобороны РФ Валерий Герасимов и другие военные.
Путин посещал штаб Вооруженных сил РФ в Ростове-на-Дону 20 октября. Он заслушал доклад Герасимова о ходе СВО. Тогда президент прилетел в Ростов после рабочего визита в Пермь.
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