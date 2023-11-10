Происшествия Против чиновников возбудили уголовное дело из-за обрушения моста в Подмосковье 10 ноября 2023 в 15:18 Размер текста - 17 + Движение по мосту до сих пор не открыли (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В подмосковной деревне Кутьино, возле Подольска, обрушился автомобильный мост. После данного происшествия возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц, приведшей к обрушению. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Московской области. «В Подольске возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц, приведшей к обрушению моста», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что единственной потерпевшей оказана необходимая медицинская помощь. Женщину доставили в больницу. Криминалисты и следователи работают на месте. Ранее стало известно, что из-за обрушения моста движение по дороге Кутьино — Дубровицы временно закрыто. Пострадала одна женщина. Точные причины обрушения до сих пор неизвестны. В подмосковной деревне Кутьино, возле Подольска, обрушился автомобильный мост. После данного происшествия возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц, приведшей к обрушению. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Московской области. «В Подольске возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц, приведшей к обрушению моста», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что единственной потерпевшей оказана необходимая медицинская помощь. Женщину доставили в больницу. Криминалисты и следователи работают на месте. Ранее стало известно, что из-за обрушения моста движение по дороге Кутьино — Дубровицы временно закрыто. Пострадала одна женщина. Точные причины обрушения до сих пор неизвестны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям