Против чиновников возбудили уголовное дело из-за обрушения моста в Подмосковье

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Ремонт моста на проспекте Голикова. Курган, пробка, мост, транспорт, ремонт моста, движение, проспект голикова, трасса
Движение по мосту до сих пор не открыли (архивное фото) Фото:

В подмосковной деревне Кутьино, возле Подольска, обрушился автомобильный мост. После данного происшествия возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц, приведшей к обрушению. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Московской области.

«В Подольске возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц, приведшей к обрушению моста», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что единственной потерпевшей оказана необходимая медицинская помощь. Женщину доставили в больницу. Криминалисты и следователи работают на месте.

Ранее стало известно, что из-за обрушения моста движение по дороге Кутьино — Дубровицы временно закрыто. Пострадала одна женщина. Точные причины обрушения до сих пор неизвестны.

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В подмосковной деревне Кутьино, возле Подольска, обрушился автомобильный мост. После данного происшествия возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц, приведшей к обрушению. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Московской области. «В Подольске возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц, приведшей к обрушению моста», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что единственной потерпевшей оказана необходимая медицинская помощь. Женщину доставили в больницу. Криминалисты и следователи работают на месте. Ранее стало известно, что из-за обрушения моста движение по дороге Кутьино — Дубровицы временно закрыто. Пострадала одна женщина. Точные причины обрушения до сих пор неизвестны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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