Против чиновников возбудили уголовное дело из-за обрушения моста в Подмосковье

В подмосковной деревне Кутьино, возле Подольска, обрушился автомобильный мост. После данного происшествия возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц, приведшей к обрушению. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Московской области.
«В Подольске возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц, приведшей к обрушению моста», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что единственной потерпевшей оказана необходимая медицинская помощь. Женщину доставили в больницу. Криминалисты и следователи работают на месте.
Ранее стало известно, что из-за обрушения моста движение по дороге Кутьино — Дубровицы временно закрыто. Пострадала одна женщина. Точные причины обрушения до сих пор неизвестны.
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