На челябинской трассе ожидают затруднение движения из-за снега и дождя

На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области ожидается затруднение движения из-за снега и дождя. В пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал» рекомендовали водителям по возможности воздержаться от поездок.
«15 октября 2023 года возможно затруднение проезда транспортных средств по участкам автодороги М-5 „Урал“ в горнозаводской зоне Челябинской области. Причина — ожидающиеся неблагоприятные метеорологические явления в горных районах региона (сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра до 7 м/с, ограничение видимости)», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал».
Водителям рекомендовали учитывать данную информацию при планировании маршрута. Лучше всего вовсе воздержаться от проезда по данному участку трассы.
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