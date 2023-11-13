13 ноября 2023

На челябинской трассе ожидают затруднение движения из-за снега и дождя

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога. Челябинск, трасса, фура, грузовик, дальнобойщик, м5, трафик, автотранспорт, дорога
Ожидающиеся осадки могут повлиять на загруженность трассы Фото:

На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области ожидается затруднение движения из-за снега и дождя. В пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал» рекомендовали водителям по возможности воздержаться от поездок.

«15 октября 2023 года возможно затруднение проезда транспортных средств по участкам автодороги М-5 „Урал“ в горнозаводской зоне Челябинской области. Причина — ожидающиеся неблагоприятные метеорологические явления в горных районах региона (сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра до 7 м/с, ограничение видимости)», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал».

Водителям рекомендовали учитывать данную информацию при планировании маршрута. Лучше всего вовсе воздержаться от проезда по данному участку трассы.

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На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области ожидается затруднение движения из-за снега и дождя. В пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал» рекомендовали водителям по возможности воздержаться от поездок. «15 октября 2023 года возможно затруднение проезда транспортных средств по участкам автодороги М-5 „Урал“ в горнозаводской зоне Челябинской области. Причина — ожидающиеся неблагоприятные метеорологические явления в горных районах региона (сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра до 7 м/с, ограничение видимости)», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал». Водителям рекомендовали учитывать данную информацию при планировании маршрута. Лучше всего вовсе воздержаться от проезда по данному участку трассы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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