Пермский архитектор раскроет тайны старейшего городского кладбища

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Археологические раскопки на улице Карла Либкнехта 3. Екатеринбург, археология, находка, раскопки, артефакт, археолог
На встрече расскажут об уникальных находках археологов (архивное фото) Фото:

В Пермской библиотеке имени Горького состоится встреча с архитектором и реставратором Геннадием Воженниковым. Он, как обещают организаторы, раскроет тайны старейшего городского некрополя.

«Встреча будет посвящена истории появления Егошихинского некрополя. Лектор − известный пермский архитектор и реставратор Геннадий Воженников раскроет, наконец, секреты и тайны построек на этой территории», — сообщается на странице библиотеки в соцсети «ВКонтакте».

Егошихинское кладбище — старейшее из сохранившихся в Перми. Оно было основано во второй половине XVIII века. Лекция состоится Горьковской библиотеке 15 ноября в 18:30. Вход свободный.

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В Пермской библиотеке имени Горького состоится встреча с архитектором и реставратором Геннадием Воженниковым. Он, как обещают организаторы, раскроет тайны старейшего городского некрополя. «Встреча будет посвящена истории появления Егошихинского некрополя. Лектор − известный пермский архитектор и реставратор Геннадий Воженников раскроет, наконец, секреты и тайны построек на этой территории», — сообщается на странице библиотеки в соцсети «ВКонтакте». Егошихинское кладбище — старейшее из сохранившихся в Перми. Оно было основано во второй половине XVIII века. Лекция состоится Горьковской библиотеке 15 ноября в 18:30. Вход свободный.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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