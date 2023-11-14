Пермский архитектор раскроет тайны старейшего городского кладбища

На встрече расскажут об уникальных находках археологов (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Пермской библиотеке имени Горького состоится встреча с архитектором и реставратором Геннадием Воженниковым. Он, как обещают организаторы, раскроет тайны старейшего городского некрополя.

«Встреча будет посвящена истории появления Егошихинского некрополя. Лектор − известный пермский архитектор и реставратор Геннадий Воженников раскроет, наконец, секреты и тайны построек на этой территории», — сообщается на странице библиотеки в соцсети «ВКонтакте».

Егошихинское кладбище — старейшее из сохранившихся в Перми. Оно было основано во второй половине XVIII века. Лекция состоится Горьковской библиотеке 15 ноября в 18:30. Вход свободный.