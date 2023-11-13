Мэр в ХМАО вручил медаль за мужество участнику СВО

Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков вручил участнику СВО Дмитрию Коваленко медаль «За храбрость» II степени. Официальный сайт властей муниципалитета сообщил, что житель Белоярского служил оператором дронов.
«Глава муниципалитета вручил государственную награду медаль „За храбрость“ II степени участнику СВО Дмитрию Коваленко за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного и воинского долга в ходе проведения специальной военной операции. Служил в роте специального применения разведвзвода технических средств оператором беспилотных летательных аппаратов», — указано в публикации на сайте.
Коваленко по специальности техник-программист, но больше десяти лет работал в охране «Газпрома». В 2022 году он ушел добровольцем на СВО, попал в отряд «Барс». После истечения срока контракта мужчина вернулся в Белоярский на прежнее место работы.
Ранее URA.RU писало, что житель Пыть-Яха (ХМАО), участник СВО Хазыр Каракотов удостоился федеральной награды — медали «За храбрость» II степени. Награду вручил мэр города Александр Морозов.
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