Заслуженная разведенка и песни Цоя в исполнении панков: как провести выходные в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске рок-группа исполнит песни Виктора Цоя
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рок-группа OLIMPIUS INFERNO исполнит песни Виктора Цоя в Ханты-Мансийске
Рок-группа OLIMPIUS INFERNO исполнит песни Виктора Цоя в Ханты-Мансийске Фото:

Жителей Ханты-Мансийска и гостей столицы Югры в предстоящие выходные ждут несколько впечатляющих мероприятий. Желающих тряхнуть стариной ждут рокеры и панки, которые исполнят песни «Кино», ценителей женского юмора — комики, а любителей театрального искусства инструкция, как приручить чудо.

Заслуженная разведёнка с прицепом

На сцене «Культшатба» 13 сентября в 19:00 состоится женский стендап комиков из Сургута и Нефтеюганска. Ксения Петрова — «заслуженная разведёнка с прицепом», честно расскажет о жизни мамы, которая ищет любовь, смысл жизни и деньги на аренду. Ольга Миргазова поведает о жизни мамы троих детей, и расскажет, как справляется с домашним цирком вечером. «Если хотите посмеяться над тем, над чем обычно плачут, — вам сюда», — гласит афиша. Цена входного билета — от 700 рублей.

Легендарный Цой в исполнении панков

Рок-группа OLIMPIUS INFERNO, исполняющая композиции в жанрах рок и пост-панк ждет почитателей творчества Виктора Цоя и группы «Кино» 13 сентября в 20:00 в Harat's pub. Заведение находится на улице Мира, 52, цена билета 500 рублей.

Как приручить чудо?

Так называется мастер-класс «Теневого театра», который работает при Ханты-Мансийском театре кукол. 14 сентября в 10.00 и 13.00 актеры ждут тех, кому любопытно, как создать персонаж и сделать его живым, рассмешить и растрогать зрителя а главное, как приручить чудо. Цена билета — 350 рублей.

Иммерсивная экскурсия «Дорога доблести»

В Ханты-Мансийске по предварительной заявке можно попасть на иммерсивную экскурсию, которую организует группа энтузиастов-гидов «Покажем, расскажем». Одна из них — «Дорога доблести», позволяющая окунуться в атмосферу города времен Великой Отечественной войны.

Путешествие начинается на главных улицах, где история оживает на глазах. Вместо привычных рассказов гиды представляют зрителям настоящих персонажей из прошлого. Например, работница Ханты-Мансийского рыбокомбината рассказывает, как готовились консервы для фронта. Анонсы мероприятий можно найти в группе «Покажем, расскажем» (vk.com/club232125849).

Домашний музей быта СССР

Атмосферное место ,где можно окунуться в уют типичной квартиры 80-90х или попасть в интерьер бабушкиного дома 50-ых в деревне, где можно почувствовать дух ушедшего столетия. Есть несколько вариантов экскурсий, например, одна из них включает фотосессию в нарядах времен СССР и чаепитие с бубликами.

Также предлагается ролевая история «Один день в СССР». Предоставляется уникальная возможность прожить один день в самом музее в интерьрах и аnмосфере ушедшей эпохи. Сам музей расположен на участке дачного кооператива «Полёт» в черте Ханты- Мансийска. Работает без выходных с 11 до 19.00 часов. Для посещения необходимо записаться по телефону 89505069614.

Звезды русского балета

Солисты главных отечественных театров — Мариинского и Большого театра выступят на сцене «Югра-Классик» 16 сентября. Среди участников большого гала-концерта «Звёзды русского балета» — Светлана Захарова, прима-балерина Большого театра, народная артистка России, легендарная исполнительница, которой рукоплескали самые престижные площадки мира.

Мариинский театр будет представлен целой плеядой звёзд: прима-балерины Надежда Батоева и Рената Шакирова, премьеры Кимин Ким, Филипп Стёпин и Тимур Аскеров и другими. Программу гала-концерта составят самые известные сцены из шедевров балетного жанра — «Спартак», «Спящая красавица», «Ромео и Джульетта», «Дон Кихот», «Шехерезада», «Корсар» и «Лебединое озеро». Цена билетов — от 2 до 10 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителей Ханты-Мансийска и гостей столицы Югры в предстоящие выходные ждут несколько впечатляющих мероприятий. Желающих тряхнуть стариной ждут рокеры и панки, которые исполнят песни «Кино», ценителей женского юмора — комики, а любителей театрального искусства инструкция, как приручить чудо. Заслуженная разведёнка с прицепом На сцене «Культшатба» 13 сентября в 19:00 состоится женский стендап комиков из Сургута и Нефтеюганска. Ксения Петрова — «заслуженная разведёнка с прицепом», честно расскажет о жизни мамы, которая ищет любовь, смысл жизни и деньги на аренду. Ольга Миргазова поведает о жизни мамы троих детей, и расскажет, как справляется с домашним цирком вечером. «Если хотите посмеяться над тем, над чем обычно плачут, — вам сюда», — гласит афиша. Цена входного билета — от 700 рублей. Легендарный Цой в исполнении панков Рок-группа OLIMPIUS INFERNO, исполняющая композиции в жанрах рок и пост-панк ждет почитателей творчества Виктора Цоя и группы «Кино» 13 сентября в 20:00 в Harat's pub. Заведение находится на улице Мира, 52, цена билета 500 рублей. Как приручить чудо? Так называется мастер-класс «Теневого театра», который работает при Ханты-Мансийском театре кукол. 14 сентября в 10.00 и 13.00 актеры ждут тех, кому любопытно, как создать персонаж и сделать его живым, рассмешить и растрогать зрителя а главное, как приручить чудо. Цена билета — 350 рублей. Иммерсивная экскурсия «Дорога доблести» В Ханты-Мансийске по предварительной заявке можно попасть на иммерсивную экскурсию, которую организует группа энтузиастов-гидов «Покажем, расскажем». Одна из них — «Дорога доблести», позволяющая окунуться в атмосферу города времен Великой Отечественной войны. Путешествие начинается на главных улицах, где история оживает на глазах. Вместо привычных рассказов гиды представляют зрителям настоящих персонажей из прошлого. Например, работница Ханты-Мансийского рыбокомбината рассказывает, как готовились консервы для фронта. Анонсы мероприятий можно найти в группе «Покажем, расскажем» (vk.com/club232125849). Домашний музей быта СССР Атмосферное место ,где можно окунуться в уют типичной квартиры 80-90х или попасть в интерьер бабушкиного дома 50-ых в деревне, где можно почувствовать дух ушедшего столетия. Есть несколько вариантов экскурсий, например, одна из них включает фотосессию в нарядах времен СССР и чаепитие с бубликами. Также предлагается ролевая история «Один день в СССР». Предоставляется уникальная возможность прожить один день в самом музее в интерьрах и аnмосфере ушедшей эпохи. Сам музей расположен на участке дачного кооператива «Полёт» в черте Ханты- Мансийска. Работает без выходных с 11 до 19.00 часов. Для посещения необходимо записаться по телефону 89505069614. Звезды русского балета Солисты главных отечественных театров — Мариинского и Большого театра выступят на сцене «Югра-Классик» 16 сентября. Среди участников большого гала-концерта «Звёзды русского балета» — Светлана Захарова, прима-балерина Большого театра, народная артистка России, легендарная исполнительница, которой рукоплескали самые престижные площадки мира. Мариинский театр будет представлен целой плеядой звёзд: прима-балерины Надежда Батоева и Рената Шакирова, премьеры Кимин Ким, Филипп Стёпин и Тимур Аскеров и другими. Программу гала-концерта составят самые известные сцены из шедевров балетного жанра — «Спартак», «Спящая красавица», «Ромео и Джульетта», «Дон Кихот», «Шехерезада», «Корсар» и «Лебединое озеро». Цена билетов — от 2 до 10 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...