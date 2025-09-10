Заслуженная разведенка и песни Цоя в исполнении панков: как провести выходные в Ханты-Мансийске

Жителей Ханты-Мансийска и гостей столицы Югры в предстоящие выходные ждут несколько впечатляющих мероприятий. Желающих тряхнуть стариной ждут рокеры и панки, которые исполнят песни «Кино», ценителей женского юмора — комики, а любителей театрального искусства инструкция, как приручить чудо.
Заслуженная разведёнка с прицепом
На сцене «Культшатба» 13 сентября в 19:00 состоится женский стендап комиков из Сургута и Нефтеюганска. Ксения Петрова — «заслуженная разведёнка с прицепом», честно расскажет о жизни мамы, которая ищет любовь, смысл жизни и деньги на аренду. Ольга Миргазова поведает о жизни мамы троих детей, и расскажет, как справляется с домашним цирком вечером. «Если хотите посмеяться над тем, над чем обычно плачут, — вам сюда», — гласит афиша. Цена входного билета — от 700 рублей.
Легендарный Цой в исполнении панков
Рок-группа OLIMPIUS INFERNO, исполняющая композиции в жанрах рок и пост-панк ждет почитателей творчества Виктора Цоя и группы «Кино» 13 сентября в 20:00 в Harat's pub. Заведение находится на улице Мира, 52, цена билета 500 рублей.
Как приручить чудо?
Так называется мастер-класс «Теневого театра», который работает при Ханты-Мансийском театре кукол. 14 сентября в 10.00 и 13.00 актеры ждут тех, кому любопытно, как создать персонаж и сделать его живым, рассмешить и растрогать зрителя а главное, как приручить чудо. Цена билета — 350 рублей.
Иммерсивная экскурсия «Дорога доблести»
В Ханты-Мансийске по предварительной заявке можно попасть на иммерсивную экскурсию, которую организует группа энтузиастов-гидов «Покажем, расскажем». Одна из них — «Дорога доблести», позволяющая окунуться в атмосферу города времен Великой Отечественной войны.
Путешествие начинается на главных улицах, где история оживает на глазах. Вместо привычных рассказов гиды представляют зрителям настоящих персонажей из прошлого. Например, работница Ханты-Мансийского рыбокомбината рассказывает, как готовились консервы для фронта. Анонсы мероприятий можно найти в группе «Покажем, расскажем» (vk.com/club232125849).
Домашний музей быта СССР
Атмосферное место ,где можно окунуться в уют типичной квартиры 80-90х или попасть в интерьер бабушкиного дома 50-ых в деревне, где можно почувствовать дух ушедшего столетия. Есть несколько вариантов экскурсий, например, одна из них включает фотосессию в нарядах времен СССР и чаепитие с бубликами.
Также предлагается ролевая история «Один день в СССР». Предоставляется уникальная возможность прожить один день в самом музее в интерьрах и аnмосфере ушедшей эпохи. Сам музей расположен на участке дачного кооператива «Полёт» в черте Ханты- Мансийска. Работает без выходных с 11 до 19.00 часов. Для посещения необходимо записаться по телефону 89505069614.
Звезды русского балета
Солисты главных отечественных театров — Мариинского и Большого театра выступят на сцене «Югра-Классик» 16 сентября. Среди участников большого гала-концерта «Звёзды русского балета» — Светлана Захарова, прима-балерина Большого театра, народная артистка России, легендарная исполнительница, которой рукоплескали самые престижные площадки мира.
Мариинский театр будет представлен целой плеядой звёзд: прима-балерины Надежда Батоева и Рената Шакирова, премьеры Кимин Ким, Филипп Стёпин и Тимур Аскеров и другими. Программу гала-концерта составят самые известные сцены из шедевров балетного жанра — «Спартак», «Спящая красавица», «Ромео и Джульетта», «Дон Кихот», «Шехерезада», «Корсар» и «Лебединое озеро». Цена билетов — от 2 до 10 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!