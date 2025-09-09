09 сентября 2025

Третьеклассница из ХМАО отсудила у школы компенсацию за падение на перемене

Третьеклассница из Нижневартовска отсудила у школы 30 тысяч рублей за падение на перемене
В Нижневартовске (ХМАО) суд заставил школу выплатить компенсацию третьекласснице, которая получила травму на перемене. Девочка упала, ударилась головой и получила сотрясение мозга. По решению суда школа должна выплатить пострадавшей 30 тысяч рублей, сообщила группа судов Югры во «ВКонтакте».

«Несовершеннолетняя девочка, обучающаяся в третьем классе средней школы, упала на перемене и ударилась головой. Через два часа после падения она покинула школу в связи с головной болью. Судом взыскана компенсация морального вреда в размере 30 000 рублей», — указано в публикации.

Инцидент произошел в одной из средних школ города. Девочку отпустили домой только через два часа после падения, а родителей о случившемся не предупредили. На следующий день врачи выявили у нее сотрясение мозга. В школе расследовали происшествие. Проверка показала, что причиной травмы стало ослабление контроля со стороны учителя.

Ранее URA.RU писало, что прокуратура вступилась за подростка из Нижневартовска с требованием отсудить у школы 300 тысяч рублей компенсации морального вреда. Ребенок упал на лестнице и сломал ключицу.

