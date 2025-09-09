Жительница Нижневартовска (ХМАО) во время рыбалки столкнулась с медведем и смогла отпугнуть его громким криком. Инцидент произошел за мостом на дороге в Стрежевой, рассказала вартовчанка в соцсетях.
«Мы с подругой рыбачили на нашем излюбленном месте — это сразу за мостом, который ведет на Стрежевой. Вдруг откуда-то очень тихо и аккуратно подкрался медведь, который подошел впритык, пока блесну насаживали, и начал дышать в ухо. Я стала кричать нечеловеческим голосом и тем самым спугнула его», — поделилась рыбачка в telegram-канале «ЧП Нижневартовск».
По ее словам, животное интересовалось ведрами с уловом. Женщина предположила, что медведь был сыт, поэтому не проявлял агрессии. Она призналась, что очень испугалась, но вспомнила совет: в таких случаях нельзя убегать, нужно издавать громкие звуки. Вартовчанка кричала, пока медведь не ушел.
Ранее URA.RU писало, что в Белоярском районе у берега озера Выгрим (ХМАО) два бурых медведя устроили драку. Очевидцы предположили, что медведи не поделили место для ловли рыбы.
Автор видео: telegram-канал «ЧП Нижневартовск»
