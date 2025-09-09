Второй житель ХМАО выиграл миллионы в лотерею

Еще один югорчанин выиграл крупную сумму в государственной лотерее за минувшие сутки. Счастливчик стал обладателем почти пяти миллионов рублей, рассказали URA.RU организаторы розыгрыша.
«Удачное начало недели для жителей ХМАО: уже второй за сутки житель региона выиграл крупную сумму в лотерею. 9 сентября 2025 года был разыгран суперприз — 4 952 763 рубля, и победителем стал житель Югры», — уточнил собеседник агентства.
Личность нового миллионера пока не известна. Организаторы сообщили, что он купил билет стоимостью 35 рублей и приумножил вложенные средства в 140 тысяч раз.
Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО стал миллионером, выиграв 2,8 млн рублей в лотерею. Его победу обеспечило совпадение всех чисел в билете, купленном за 600 рублей.
