Суд Сургута вынес приговор жителю за призывы убивать мигрантов

Суд оштрафовал югорчанина на 10 000 рублей
Сургутский городской суд вынес приговор мужчине за призывы убивать мигрантов. Его оштрафовали на 10 000 рублей.
«[Подсудимого] признать виновным в совершении административного правонарушения. Назначить наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей», – сообщается в базе данных суда.
Югорчанин написал несколько комментариев в сообществах в соцсети «Вконтакте». Во всех он призывал к расправе над мигрантами. Суд счел это возбуждением ненависти и оштрафовал мужчину.
