09 сентября 2025

Суд Сургута вынес приговор жителю за призывы убивать мигрантов

В Сургуте суд оштрафовал жителя за призывы убивать мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд оштрафовал югорчанина на 10 000 рублей
Суд оштрафовал югорчанина на 10 000 рублей Фото:

Сургутский городской суд вынес приговор мужчине за призывы убивать мигрантов. Его оштрафовали на 10 000 рублей.

«[Подсудимого] признать виновным в совершении административного правонарушения. Назначить наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей», – сообщается в базе данных суда.

Югорчанин написал несколько комментариев в сообществах в соцсети «Вконтакте». Во всех он призывал к расправе над мигрантами. Суд счел это возбуждением ненависти и оштрафовал мужчину.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сургутский городской суд вынес приговор мужчине за призывы убивать мигрантов. Его оштрафовали на 10 000 рублей. «[Подсудимого] признать виновным в совершении административного правонарушения. Назначить наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей», – сообщается в базе данных суда. Югорчанин написал несколько комментариев в сообществах в соцсети «Вконтакте». Во всех он призывал к расправе над мигрантами. Суд счел это возбуждением ненависти и оштрафовал мужчину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...