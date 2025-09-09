В ХМАО под суд отправили подрядчика нефтяной компании за взятки заказчику

В Пыть-Яхе (ХМАО) завершено расследование уголовного дела о взятках. Двое сотрудников подрядной компании, обслуживающей нефтяную отрасль, обвиняются в подкупе главного специалиста компании-заказчика, сообщили в прокуратуре и следственном комитете Югры.
«По версии следствия, с 2023 по 2024 годы сотрудники коммерческой организации передавали главному специалисту нефтяной компании деньги за лояльное отношение, сокращение сроков проверок и подписание документов, подтверждающих объем и качество выполненных работ на промышленных объектах. Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — указано в публикациях прокуратуры и СК по ХМАО.
Один из обвиняемых, по данным следствия, выступал посредником при передаче незаконного вознаграждения. Сумма взяток превышала 400 тысяч рублей.
На имущество фигурантов уголовного дела наложен арест на сумму свыше двух миллионов рублей. Сотрудник нефтяной компании, который брал взятки, также попал под суд.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) руководителя подразделения крупной нефтесервисной компании обвинили в получении 1,7 млн рублей взятки от подрядчика, который обеспечивает питание на месторождениях. Топ-менеджер брал деньги за то, чтобы игнорировать нарушения, сообщила окружная прокуратура на официальном сайте.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!