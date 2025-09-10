Морской бой и мастер-класс под винишко: чем заняться в Нижневартовске в выходные

Погода в столице Самотлора — Нижневартовске, в выходные обещает быть пасмурной, но найти занятие по душе где-то в закрытом пространстве можно. Взрослым, жаждущим творчества и расслабления, предлагается порисовать с бокалом красного или посмотреть философский спектакль. А детям с родителями можно поиграть в морской бой или поучаствовать в необычном аукционе.
Живопись с красным в руке
Студия «Алиса Керамика приглашает 13 сентября на мастер-класс „Живопись с бокалом вина“ для людей в возрасте 18+.Обещают расслабленную атмосферу и никаких нравоучений со стороны преподавателя. Старт мероприятия в 17:00, цена билета — три тысячи рублей.
Последний срок
Философские вопросы бытия поднимает спектакль для взрослых «Последний срок», который покажут на сцене Театра юного зрителя 12 сентября в 19.00.
Главная героиня повести — старуха Анна, доживающая свой «последний срок», хочет собрать и, напоследок, повидать своих взрослых детей. Но дети выросли в черствых, бездушных, эгоистичных, посторонних друг другу людей. Посмотреть, чем закончится дело, можно за 700 рублей — такова цена билета на оставшиеся места в зале.
«Морской бой» по-новому
Центральная городская библиотека зовет на командную игру 13 сентября.
Организаторы немного изменили традиционный формат. Помимо смекалки и тактических навыков придется проявлять и эрудицию — право выстрела получит лишь тот, кто правильно ответит на вопросы ведущего. За билет — он стоит 300 рублей, можно заплатить Пушкинской картой.
Чистые игры
12 сентября в 11-00 стартуют «Чистые игры» на Комсомольском озере. Субботник называют уникальным экологическим состязанием, приуроченным к международной акции «Спасти и сохранить». Организаторы обеспечат всех участников необходимым инвентарём и перчатками.
Записать детей в кружки
13 сентября в 10.00 детей и родителей ждут во «Дворце искусств». В фойе второго этажа развернет работу информационная площадка по набору в творческие коллективы. Здесь можно познакомиться с действующими клубными формированиями.
Аналогичное мероприятие пройдет и во дворце культуры «Октябрь», но 14 сентября. С 11.00 здесь начнут свою работу консультационные площадки от руководителей клубных формирований. В 14.00 творческие коллективы учреждения проведут концертную программу, иллюстрирующую особенности коллективов для потенциальных участников клубных формирований и их родителей
Необычный аукцион
Во время фестиваля экологической культуры и креатива «Хит сезона» состоится «Экоаукцион», он намечен на 13 сентября на 10.00. Условия участия — обмен вторсырья на подарок. Также здесь пройдет показ «Мода будущего», участник представят наряды из ненужных вещей. Стартуют мероприятия на набережной в районе нового амфитеатра (напротив школы № 32). Если погода подведет, гостей приглашают во Дворец культуры «Октябрь».
