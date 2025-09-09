Масштабный забег объединит всех жителей ХМАО

В ХМАО 20 сентября пройдет ежегодный спортивный фестиваль «Кросс нации», который объединит жителей 21 муниципалитета округа. Массовые забеги состоятся на дистанциях 1,5 км, 3 км и 4,5 км, а к самому короткому маршруту смогут присоединиться все желающие, начиная с трехлетнего возраста. Об этом сообщила пресс-служба окружного правительства.
«20 сентября в автономном округе пройдет спортивное мероприятие, которое ежегодно объединяет любителей активного образа жизни. Забеги запланированы в 21 муниципалитете Югры. Участники смогут выбрать дистанции: 1,5 км, 3 км и 4,5 км», — уточнили в telegram-канале «Югра официально». Для регистрации на мероприятие необходимо выбрать свой населенный пункт и заполнить форму.
В Ханты-Мансийске центральной площадкой станет Археопарк, где развернутся основные старты и мероприятия для болельщиков. В прошлом году участие в забегах приняли более 23 тысяч жителей округа всех возрастов.
