09 сентября 2025

Масштабный забег объединит всех жителей ХМАО

В ХМАО 20 сентября пройдет «Кросс нации»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Марафон «Кросс нации» состоится в 21 муниципалитете ХМАО
Марафон «Кросс нации» состоится в 21 муниципалитете ХМАО Фото:

В ХМАО 20 сентября пройдет ежегодный спортивный фестиваль «Кросс нации», который объединит жителей 21 муниципалитета округа. Массовые забеги состоятся на дистанциях 1,5 км, 3 км и 4,5 км, а к самому короткому маршруту смогут присоединиться все желающие, начиная с трехлетнего возраста. Об этом сообщила пресс-служба окружного правительства.

«20 сентября в автономном округе пройдет спортивное мероприятие, которое ежегодно объединяет любителей активного образа жизни. Забеги запланированы в 21 муниципалитете Югры. Участники смогут выбрать дистанции: 1,5 км, 3 км и 4,5 км», — уточнили в telegram-канале «Югра официально». Для регистрации на мероприятие необходимо выбрать свой населенный пункт и заполнить форму.

В Ханты-Мансийске центральной площадкой станет Археопарк, где развернутся основные старты и мероприятия для болельщиков. В прошлом году участие в забегах приняли более 23 тысяч жителей округа всех возрастов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО 20 сентября пройдет ежегодный спортивный фестиваль «Кросс нации», который объединит жителей 21 муниципалитета округа. Массовые забеги состоятся на дистанциях 1,5 км, 3 км и 4,5 км, а к самому короткому маршруту смогут присоединиться все желающие, начиная с трехлетнего возраста. Об этом сообщила пресс-служба окружного правительства. «20 сентября в автономном округе пройдет спортивное мероприятие, которое ежегодно объединяет любителей активного образа жизни. Забеги запланированы в 21 муниципалитете Югры. Участники смогут выбрать дистанции: 1,5 км, 3 км и 4,5 км», — уточнили в telegram-канале «Югра официально». Для регистрации на мероприятие необходимо выбрать свой населенный пункт и заполнить форму. В Ханты-Мансийске центральной площадкой станет Археопарк, где развернутся основные старты и мероприятия для болельщиков. В прошлом году участие в забегах приняли более 23 тысяч жителей округа всех возрастов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...