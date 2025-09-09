Губернатор ХМАО раскрыл сроки строительства федерального центра добровольчества в Ханты-Мансийске

Федеральный центр компетенций для добровольцев и НКО начнет работать в Ханты-Мансийске в 2027 году, сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук на форуме «Добрино». Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина и станет ключевой площадкой для подготовки активистов со всей страны. Об этом сообщил глава региона во время пресс-подхода.
«К 2026 году мы завершим проектирование и получим госэкспертизу для центра добровольчества. Завершить строительство планируется в 2027 году. Это будет не разовая акция, а постоянная площадка для развития гражданских инициатив», — подчеркнул Кухарук.
Председатель Комитета Госдумы по молодежной политике и руководитель проекта «Добро.рф» Артем Метелев добавил, что центр будет включать учебный кампус на 300+ мест, коворкинг, три актовых зала, медиацентр для съемок контента и спортивные площадки. «Югра не случайно выбрана площадкой — здесь один из самых сильных в России секторов НКО», — заявил Метелев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!