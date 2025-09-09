Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога в Ханты-Мансийске открыл форум развития гражданского общества «Добрино». Он приветствовал участников и зачитал обращение президента Владимира Путина, о чем сообщил в своем telegram-канале.
«Поприветствовал участников и зачитал обращение от Президента Владимира Владимировича Путина. Как подчеркнул Глава государства, на форуме „Добрино“ собралась талантливая, энергичная, стремящаяся к новым знаниям молодежь», — отметил Жога.
Форум «Добрино» проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Добро.рф, Академии развития гражданского общества «Добрино», АНО «Молодежный центр Югры». Он продлится пять дней.
На форум съехались около 500 молодых активистов из 65 регионов России и зарубежных стран. Здесь они примут участие в лекциях, дискуссиях и культурных событиях. Участники поделятся инициативами по сохранению исторического наследия и воспитанию патриотизма.
«В открытых, конструктивных дискуссиях вам предстоит обменяться наработанным опытом, обсудить широкий круг проблем, связанных с развитием гражданского общества в нашей стране, реализацией востребованных программ, направленных на повышение качества жизни людей, поддержку социально ориентированных НКО. И конечно, главные, основные темы вашей повестки посвящены 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Уверен, что предложенные вами инициативы послужат сбережению нашей исторической памяти, патриотическому воспитанию подрастающего поколения», — написал в своем обращении Путин.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО стартовал масштабный форум волонтеров, которые помогли миллионам людей. На него съехались волонтеры со всей страны.
