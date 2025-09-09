09 сентября 2025

Нефтяников ХМАО зовут на вакансии с зарплатой в 400 тысяч рублей

Югорским нефтяникам предлагают высокие зарплаты на рабочих вакансиях
Югорским нефтяникам предлагают высокие зарплаты на рабочих вакансиях

Одни из самых прибыльных вакансий в Югре предлагают рабочим на вахтовых позициях сварщиков и слесарей — более 400 тысяч рублей. А среди менеджмента на высокие доходы могут рассчитывать продажники и технологи, рассказали URA.RU аналитики Head Hunter.

«Сварщику на нефтегазодобывающее оборудование за месячную вахту на Ямале готовы платить от 420 тысяч за месяц на руки», — следует из данных исследования. Похожую зарплату предлагают слесарю по ремонту дорожно-строительной техники, но работать зовут на Чукотку. Зачастую компании предоставляют жилье и трехразовое питание.

Высокие зарплаты югорчанам предлагают также на вахтовых позициях машинистов автокранов и мотористов. Оплата на вакансиях начинается примерно с 340-370 тысяч рублей в месяц.

У менеджмента на производстве месячные зарплаты чуть меньше. Но специалистам предлагают пятидневную рабочую неделю с двумя выходными. Например, главному технологу в Ханты-Мансийске обещают от 350 тысяч, а начальнику управления эффективности и экономического анализа бурения — примерно от 330 тысяч рублей.

У продажников в нефтяной отрасли стартовая оплата может быть меньше. Но за счет хороших результатов зарплатная вилка растят. Так директор по продажам технологического оборудования в Сургуте может зарабатывать от 300 до 500 тысяч рублей.

