Нефтяников ХМАО зовут на вакансии с зарплатой в 400 тысяч рублей

Одни из самых прибыльных вакансий в Югре предлагают рабочим на вахтовых позициях сварщиков и слесарей — более 400 тысяч рублей. А среди менеджмента на высокие доходы могут рассчитывать продажники и технологи, рассказали URA.RU аналитики Head Hunter.
«Сварщику на нефтегазодобывающее оборудование за месячную вахту на Ямале готовы платить от 420 тысяч за месяц на руки», — следует из данных исследования. Похожую зарплату предлагают слесарю по ремонту дорожно-строительной техники, но работать зовут на Чукотку. Зачастую компании предоставляют жилье и трехразовое питание.
Высокие зарплаты югорчанам предлагают также на вахтовых позициях машинистов автокранов и мотористов. Оплата на вакансиях начинается примерно с 340-370 тысяч рублей в месяц.
У менеджмента на производстве месячные зарплаты чуть меньше. Но специалистам предлагают пятидневную рабочую неделю с двумя выходными. Например, главному технологу в Ханты-Мансийске обещают от 350 тысяч, а начальнику управления эффективности и экономического анализа бурения — примерно от 330 тысяч рублей.
У продажников в нефтяной отрасли стартовая оплата может быть меньше. Но за счет хороших результатов зарплатная вилка растят. Так директор по продажам технологического оборудования в Сургуте может зарабатывать от 300 до 500 тысяч рублей.
