09 сентября 2025

В Сургуте вновь начали дорожать квартиры на вторичном рынке

В Сургуте за месяц подорожали однокомнатные и двухкомнатные квартиры на вторичном рынке. Стоимость квадратного метра однушек почти добралась до 131 тысячи рублей, сообщают риелторы «Этажей».

«Удельная цена однокомнатных квартир в августе оказалась на уровне 130 920 рублей за квадратный метр», — следует из данных исследования. За месяц ценник вырос на 0,03%. В то же время квадрат в двушках теперь подорожал до 123,4 тысяч — на 0,04%.

Большие квартиры наоборот немного подешевели. Трешки — на 0,04% до 118,6 тысяч рублей, а квадратный метр в многокомнатных квартирах стал стоить 113,2 тысячи рублей. Ценник упал сразу на 0,11%.

Спрос на вторичном рынке начал расти после снижения ключевой ставки. Риелторы прогнозировали, что югорчане будут активнее закрывать вклады, чтобы пустить деньги на ипотеку.

Ранее URA.RU рассказывало, что с 2025 года стоимость жилья на вторичном рынке региона продолжала падать. По наблюдению аналитиков «Авито», особенное дешевели однокомнатные и двухкомнатные квартиры — на 3%.

