Гости из Тибета и нон-фикшн : афиша самых ярких мероприятий Сургута

В деловой столице ХМАО в предстоящие выходные намечены самые разнообразные тусовки, которые подойдут как любителям тихих, камерных вечеров, так и тем, кто желает оторваться по полной и повеселиться от души.

Инди, шугейз, подэнсить

Если вы еще не знаете, что значат эти слова — отправляйтесь 13 сентября в «Невесомость». Здесь в 20.30 начнется концерт двух коллективов — Endless Shimmering и Земляцветёт. За 350 рублей — это цена билета, артисты обещают создать атмосферу меланхоличного восприятия действительности и громкой рефлексии об ушедшем лете, устроить танцы и играть нестандартную музыку в стиле инди и альтернативного рока.

Про российскую сансару и паленую водку

Об этом расскажет спектакль «Однажды на Урале». Он будет представлен на сцене Сургутского госуниверситета 13 сентября в 16.00. Комедия рассказывает о наивном тибетском монахе, попавшим в челябинскую семью. Гостю из Тибета придётся преодолеть все круги провинциальной российской сансары: палёную водку, баню с кальяном, карбюратор от жигули, «шальную императрицу» и загадочную славянскую душу. Стоимость билета 2500 рублей.

Невымышленные истории

«Сургут читает нон-фикшн», а по русски говоря — невымышленные истории. Им будет посвящена книжная выставка-ярмарка, которая пройдет 13 и 14 сентября с 11 до 19 часов в Центральной городской библиотеке (ул. Республики, 78/1). Здесь можно познакомиться с книжными новинками от российских издательств, рассказывающие об удивительных вещах и явлениях, о ценности человеческой жизни, а также издания местных авторов. Организаторы утверждают, что представленную на выставке литературу практически не найти в книжных магазинах города.

Мы окунули кисточку в любовь

Так называется мастер-класс сургутской художницы Евгении Луценко, которая вошла в ТОП-3 первой премии в сфере креативных индустрий «КИ—ТЫ». Горожан и гостей города ждут в пятницу, 12 сентября в «Невесомости», чтобы вместе создать картину-аффирмацию с вдохновляющей надписью.

Сбор желающих с 19:30, начало в 20:00. Билеты в предпродаже по 1200 рублей, в день мероприятия — 1500. Количество мест ограничено.

Вражда, надежда и любовь

Сургутский музыкально-драматический театр представит на сцене местной филармонии спектакль Онегин по Пушкину. Судя по зрительским рецензиям, впечатляет не только игра актеров, но и декорации и особенно свет. Выясняется, что художник по свету — лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» Денис Солнцев. Цена билета на спектакль, который состоится 12 сентября в 19.00 — от 400 до 1200 рублей.

