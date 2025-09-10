Алиментщика из ХМАО с миллионным долгом помогла уличить умная камера на вокзале в Сочи

Умная камера на вокзале в Сочи опознала должника по алиментам из ХМАО
Умная камера на вокзале в Сочи помогла опознать алиментщика из ХМАО с миллионными долгами
Неплательщика алиментов из Ханты-Мансийского района с миллионными долгами, находившегося в федеральном розыске, нашли в Краснодарском крае. Его лицо опознала умная камера на железнодорожном вокзале Сочи, сообщила окружная служба судебных приставов.

«Должника, находившегося в федеральном розыске, нашли с помощью биометрической системы распознавания лиц. Неплательщик алиментов, уклоняющийся от исполнения решения суда и скрывающийся от судебных приставов, был найден в Краснодарском крае. Выйти на разыскиваемого помогли цифровые сервисы, а именно сработала биометрическая система распознавания лиц на железнодорожном вокзале в городе Сочи», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным приставов, 39-летний житель Югры длительное время не платил алименты своей несовершеннолетней дочери. Суд обязал его перечислять четверть прожиточного минимума, но мужчина официально нигде не работал и по месту регистрации не проживал. В итоге его долг превысил 1,5 миллиона рублей. На должника возбудили уголовное дело.

Мужчину, которого опознала камера, задержали полицейские и поместили в изолятор временного содержания. После этого его передали дознавателю Управления ФССП по ХМАО и доставили в районное отделение судебных приставов. Там ему официально предъявили обвинение в злостном уклонении от алиментов. Материалы уголовного дела направили в суд.

Ранее URA.RU писало, что более семи тысяч должников по алиментам из ХМАО получили запрет на выезд за границу. Выезд запрещают жителям, задолжавшим больше 30 тысяч рублей.

